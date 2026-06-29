Основатели TopTraffic запустили агентство инфлюенс-маркетинга Reacta

Основатели мобильного performance-агентства 360 TopTraffic объявили о запуске нового бизнеса — агентства инфлюенс-маркетинга Reacta. Компания будет специализироваться на продвижении брендов через блогеров и лидеров мнений, а также на посевах в социальных сетях. Подробностями с Sostav поделились в агентстве.

Инфлюенс-направление развивалось внутри TopTraffic с 2021 года. За это время команда реализовала проекты для компаний из различных отраслей и сформировала собственную экспертизу в работе с блогерами. Но с развитием направления и ростом спроса на его услуги учредители приняли решение выделить его в самостоятельный бренд. Существующие клиенты перейдут в новое агентство, среди них — «Островок», «Додо Пицца», МТС, «Ашан», «Гулливер», FlowWow и «Фоксфорд».

Основу команды Reacta составили специалисты, которые до этого развивали инфлюенс-направление TopTraffic. Должность баинг-директора занял Роман Петрович, экс-руководитель проектов в JAMI LUP, «Газпром-Медиа» и Happy Monday Family. Функции директора по развитию бизнеса взяла на себя Полина Терещенко, экс-директор одной из вертикалей Perfluence. Аккаунт-директором стала Яна Емельянова, которая до этого развивала клиентские направления в агентствах PRT и Hate. Генеральным директором агентства выступил Владислав Овчинников, основатель TopTraffic и рекламной платформы Solta.