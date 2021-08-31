Основатель «Мужского государства» призвал подписчиков не трогать «Яндекс»

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков в своем telegram-канале попросил подписчиков больше не давить на «Тануки» через «Яндекс». Ранее он призывал заказывать на «Яндекс.Еде» обеды из «Тануки» и отменять их.

По словам Позднякова, у него состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать не может, после чего «Яндекс» не является стороной конфликта. Он вынужден подписать акт капитуляции. Тем, кто не согласен отступить, грозят дела о хулиганстве и Поздняков не будет собирать им деньги на адвокатов.

Идеолог «Мужского государства» регулярно призывает к ненавистническим кампаниям против организаций, которые, по его мнению, продвигают иную культуру. Поводами для кампаний против двух сетей суши-ресторанов — «Ёбидоёби» и «Тануки» — стали рекламы с темнокожими людьми. Он призывал устроить атаку на сайт сети ресторанов. В ответ представители сети попросили заблокировать Telegram-каналы Позднякова и его сторонников.