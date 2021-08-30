«Мужское государство» потребовало извинений от «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил в своем Telegeram-канале о «войне» с сетью «Тануки» за «навязывание чуждых русскому народу ценностей». Причиной стали фотографии с темнокожими моделями и использование радужного флага в месяц гордости.

Поздняков потребовал удалить эти посты, принести извинения и пообещать больше так не делать. Он призвал своих сторонников делать фейковые заказы с оплатой наличными и отказываться от них, а также парализовать телефоны доставки и организовать DDoS-атаку на сайт сервиса.

Компания отказалась выполнять требования «Мужского государства» и отключила оплату наличными, а также призвала пожаловаться на Telegram-канал.

Ранее Поздняков угрожал сети «Ёбидоёби» также за рекламу с участием темнокожей модели. Он также призвал «атаковать» соцсети компании с аналогичными требованиями. Тогда компания согласилась удалить спорные посты и принесла извинения в своем Instagram.