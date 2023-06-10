Основатель группы «Рота» стал совладельцем винодельни «Вина Арпачина»

Депутат Госдумы и основатель ГК «Рота» Дмитрий Саблин стал совладельцем российского винного хозяйства «Вина Арпачина», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Вместе с супругой он получил 20% в производителе вин ООО «ЗеНа» и ООО «Центр тренинга».

Основным владельцем винодельни является ростовский бизнесмен Юрий Малик. Винное хозяйство находится в Ростовской области и работает уже более 5 лет. У винодельни около 30 га плодоносящих виноградников на левом берегу Дона, хозяйство специализируется исключительно на локальных сортах винограда, в том числе автохтонных, из которых производится вино премиум-класса. Стоимость одной бутылки «Вин Арпачина» колеблется от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей. Мощность винодельни позволяет выпускать 120 тысяч бутылок в год, ее продукция можно найти даже в винных бутиках Франции.

В составе ГК «РОТА» более 30 предприятий, основные виды деятельности — сельское хозяйство, управление недвижимостью и гостиничный бизнес. В конце 2022 году группа стала совладельцем сети гастрономов премиум-класса «Глобус гурмэ».