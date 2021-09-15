Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+21
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.09.2021 в 12:51

Осенняя «Дзен-среда»: конференция о рекламе в «Яндекс.Дзене» уже сегодня — 15 сентября

«Яндекс.Дзен» приглашает маркетологов присоединиться онлайн, участие в мероприятии бесплатное

Конференция начнется 15 сентября в 19:00. Спикеры расскажут об обновлениях продукта, поделятся актуальными инсайтами по размещениям на площадке и обсудят, какие новые инструменты на платформе Яндекс.Дзен делают рекламу эффективнее.

Кто и о чем будет рассказывать

  • «Яндекс.Дзен»: Дмитрий Попов, руководитель рекламных технологий.

Презентует обновления и улучшения рекламного кабинета и расскажет, что «под капотом» у рекламного алгоритма «Дзена».

  • «Яндекс.Дзен»: Олег Копылов, руководитель редакции коммерческих текстов, и Мария Усольцева, шеф-редактор.

Поделятся результатами масштабного исследования рекламных текстов «Дзена» и покажут, какой должна быть идеальная рекламная публикация.

  • Yamaha Music, Россия: Кирилл Старцев, руководитель отдела маркетинга, и Анастасия Бахметьева, руководитель отдела по коммуникации с потребителями.

Докажут, что писать эффективные рекламные тексты можно, даже если до этого вы писали только музыку, и поделятся советами, как это осуществить.

  • «Тинькофф»: Дарья Ананьева, менеджер по маркетинговым коммуникациям, и Виктор Фещенко, руководитель группы контента.

Откроют секретные наработки по методикам продвижения в «Дзене» и расскажут, как контент-маркетинг помогает строить не только знание, но и добывать лиды.

Участие в конференции бесплатное, для подключения к трансляции необходимо пройти регистрацию.

Присоединиться к мероприятию можно будет по ссылке (заработает в момент старта конференции).

Партнерский материал
Яндекс.Дзен Дзен-среда
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.