Осенняя «Дзен-среда»: конференция о рекламе в «Яндекс.Дзене» уже сегодня — 15 сентября

Конференция начнется 15 сентября в 19:00. Спикеры расскажут об обновлениях продукта, поделятся актуальными инсайтами по размещениям на площадке и обсудят, какие новые инструменты на платформе Яндекс.Дзен делают рекламу эффективнее.

Кто и о чем будет рассказывать

«Яндекс.Дзен»: Дмитрий Попов, руководитель рекламных технологий.

Презентует обновления и улучшения рекламного кабинета и расскажет, что «под капотом» у рекламного алгоритма «Дзена».

«Яндекс.Дзен»: Олег Копылов, руководитель редакции коммерческих текстов, и Мария Усольцева, шеф-редактор.

Поделятся результатами масштабного исследования рекламных текстов «Дзена» и покажут, какой должна быть идеальная рекламная публикация.

Yamaha Music, Россия: Кирилл Старцев, руководитель отдела маркетинга, и Анастасия Бахметьева, руководитель отдела по коммуникации с потребителями.

Докажут, что писать эффективные рекламные тексты можно, даже если до этого вы писали только музыку, и поделятся советами, как это осуществить.

«Тинькофф»: Дарья Ананьева, менеджер по маркетинговым коммуникациям, и Виктор Фещенко, руководитель группы контента.

Откроют секретные наработки по методикам продвижения в «Дзене» и расскажут, как контент-маркетинг помогает строить не только знание, но и добывать лиды.

Участие в конференции бесплатное, для подключения к трансляции необходимо пройти регистрацию.

Присоединиться к мероприятию можно будет по ссылке (заработает в момент старта конференции).