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07.11.2024 в 13:25

Oracle согласился выкупить долги своей российской «дочки»

Компания получила разрешение на это от американского регулятора

Американский разработчик программного обеспечения Oracle получил лицензию регулирующих органов США о том, что компания может выплачивать долги. Корпорация готова выкупить требования к своей российской «дочке» «Оракл компьютерное оборудование», но не больше чем за 60% от номинала. Об этом пишет РБК.

Oracle, не имея указанной лицензии, не мог взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкций. Корпорация согласилась выплатить долги при условии, что кредиторы откажутся от любых новых требований к российской «дочке» Oracle.

Сейчас «Оракл компьютерное оборудование» должно кредиторам свыше 1,4 млрд руб. Если Oracle готова выкупить требования не больше чем за 60% от номинала, то речь может идти о 840 млн руб. В корпорации отметили, что максимальная сумма, как и другие условия, не могут измениться. В компании также не исключают вероятности, что вариант с заключением мирового соглашения по закону о банкротстве может стать доступным в будущем.

В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал «дочку» Oracle в России банкротом и открыл конкурсное производство. В октябре сообщалось, что управляющий Егор Непомнящих взыскал для кредиторов «Оракл компьютерное оборудование» почти 83 млн руб.

Долги Oracle кредиторы
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