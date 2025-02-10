Почти 40% опрошенных россиян поддержали регистрацию продавцов через «Госуслуги»

39% опрошенных жителей России поддерживают инициативу по регистрации продавцов, торгующих на маркетплейсах и сайтах объявлений, через портал «Госуслуги». Против этой идеи выступают 35% респондентов. Таковы данные опроса SuperJob.

Так опрошенные отреагировали на законопроект, обязующий владельцев маркетплейсов и классифайдов регистрировать пользователей с помощью «Госуслуг». Документ был разработан правительством и сейчас проходит межведомственное согласование.

Те, кто поддерживает инициативу, говорят, что потеря анонимности в лице продавца поможет в борьбе c мошенниками. Выступающие против считают, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса, иначе продажа товаров из рук в руки может уйти в тень.

26% интервьюируемых затруднились с ответом. Они говорят, что инициатива может усложнить жизнь всех участников сделок.

Больше сторонников законопроекта среди мужчин (45% против 33% среди женщин), молодых людей в возрасте до 35 лет и участников опроса старше 45 лет, а также среди людей с доходом 50−100 тыс. руб.

В исследовании участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.