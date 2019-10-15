Опрос: большинство россиян копят на личный автомобиль

Большинство россиян предпочитают покупать автомобиль на собственные деньги. В кредит приобретают машину только 22%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного онлайн-автосервисом Uremont.

На собственные накопленные средства покупают авто 63,2% опрошенных. Многим приобрести машину помогают родители (11,3%), подарок от второй половины (2,4%), лотерея (1,1%).

Эксперты отметили, что приобретение транспортного средства в кредит постепенно отходит на второй план, что может свидетельствовать об изменениях в потребностях автомобилистов.

Артур Терисаян, основатель Uremont: В основном люди стараются приобретать личный транспорт на собственные средства, не вступая в сковывающие долговые обязательства. Может быть, мы все же приближаемся к тому, что автомобиль — «это не роскошь, а средство передвижения», и возможно, россияне стали более склонны к приобретению простой марки автомобиля (но зато на свои деньги), нежели к неразумным тратам и попаданию в финансовую кабалу ради дорогой иномарки.

Опрос проводился в сентябре 2019 года среди более чем 5 тыс. автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет. Мужчин и женщин среди них было поровну.

Ранее Uremont выяснил, что 83% россиян используют автомобили не только по назначению. Чаще всего в личных транспортных средствах россияне занимаются сексом (41,9%) и разговаривают по телефону в уединении (24,5%).

Согласно исследованию ВЦИОМ, 67% россиян имеют свой автомобиль, при этом число владельцев личного транспорта стремительно растёт. В каждой пятой семье есть не одно авто. Чаще всего автомобиль водят молодые мужчины.