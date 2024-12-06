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06.12.2024 в 06:50

Оплата налогов стала самой популярной цифровой услугой

Почти 90% россиян пользуются госуслугами и сервисами

Почти 90% россиян рассказали, что пользовались цифровыми государственными услугами и сервисами. Самой популярной услугой стала оплата налогов и штрафов (63%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «Народного фронта».

Следующей по популярности онлайн услугой является передача показаний счетчиков (53%), запись на прием к врачу (53%), а также получение и замена документов (42%).

При этом четверть (24%) респондентов не смогли воспользоваться государственной услугой в электронном виде, когда хотели. Причиной стала техническая недоступность сервисов (сайт висит), а также плохая работа интернет провайдера (отсутствие или разрывы связи).

Основными причинами отказа от пользования цифровыми услугами респонденты назвали предпочтение личного визита (31%), страх за сохранность персональных данных (30%) и неумение пользоваться цифровыми сервисами (25%).

В исследовании приняли участие 16 тыс. респондентов из 89 регионов, основную массу (72%) опрошенных составили граждане в возрасте от 30 до 59 лет, преимущественно женщины (68% от общего числа опрошенных). Большинство из участников опроса (70%) проживает в крупных городах.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России запустило тестирование технологии GPT на портале «Госуслуги». Она будет использоваться для консультации граждан.

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