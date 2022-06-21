Операторы вводят плату за сим-карты

Крупнейшие мобильные операторы стали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. Ранее операторы субсидировали клиентам её предоставление, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей сотовых компаний.

За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские аналоги. В связи с этим они начали брать плату за них при заключении контракта на услуги связи.

Так, МегаФон и его дочерний оператор Yota уже ввели плату в 50 руб. за сим-карту. «Вымпелком» («Билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня. Стоимость сим-карты у них также составит 50 руб. По сведениям источника издания, МТС сделает то же самое, начиная с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа. Себестоимость сим-карты для оператора, по оценкам участников рынка, сейчас составляет около €0,8.

Такая мера позволит частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты. Однако, по мнению аналитиков, ситуация может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей. Если проблема с поставками сим-карт выйдет на новый уровень, придется или создавать производства в России, если это будет возможно, или заказывать в других странах, где делают подобные комплектующие, отметил эксперт.

Весной Минцифры разослало операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», что включает введение ограничений на безлимитных тарифах. Такая мера вводится для разумного потребления трафика при сохранении качества сервисов и услуг.