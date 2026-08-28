Операторы ТЦ попросили конкретизировать определение критической инфраструктуры

Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ретейла попросила власти конкретизировать определение критической инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Организация просит дать разъяснения для собственников и управляющих компаний торговых центров об указе президента России Владимира Путина. Документ позволяет властям вводить временное управление при непринятии или недостаточной эффективности мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, в том числе мер против атак беспилотников.

Понятие критической инфраструктуры сформулировано широко. В него входят объекты логистической инфраструктуры, транспортно-логистические комплексы, объекты жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты. В ассоциации задаются вопросом, как определяются критерии отнесения объектов к критической инфраструктуре, какие меры будут считаться достаточными для обеспечения безопасности и нужно ли собственникам ТЦ устанавливать средства обнаружения или противодействия дронам.

Во исполнение указа президента кабмин сформировал подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Она будет анализировать уровень безопасности на объектах критической инфраструктуры, отслеживать своевременность восстановления работы предприятий, вырабатывать меры, направленные на обеспечение нормального функционирования объектов, и готовить рекомендации.

На базе подкомиссии могут создать штабы по отдельным отраслям. Первое заседание подкомиссии состоялось 27 августа. Обсуждалась защита объектов логистики и торговли. Минпромторг подготовил перечень из 167 площадок для включения в список критически важных объектов.