11.11.2025 в 09:35

Операторы связи ввели суточный «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Мера направлена на повышение защиты от беспилотников

Операторы связи по требованию регуляторов начали тестирование суточного «периода охлаждения» для российских сим-карт, владельцы которых возвращаются из международного роуминга. Как сообщили в Минцифры, временная блокировка связи вводится для повышения безопасности и защиты от использования сим-карт в беспилотных летательных аппаратах.

Теперь при пересечении границы сим-карта автоматически блокирует доступ к мобильному интернету и СМС до подтверждения, что она используется человеком, а не встроена в дрон. Аналогичные ограничения будут действовать и для номеров, неактивных более 72 часов.

Абонент получит уведомление от оператора с инструкцией по разблокировке. Снять ограничения можно через ссылку с капчей или по телефону после прохождения идентификации.

О планах внедрить подобную систему ранее писал «Коммерсантъ». Эксперты отмечали, что инициатива поможет ограничить использование сим-карт, применяемых при атаках беспилотников.

