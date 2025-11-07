Sostav.ru

07.11.2025 в 10:30

В России введут «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Мобильный интернет и СМС планируется «охлаждать» на 24 часа

В России планируется ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты вернулись из международного роуминга или сим-карта была неактивна более 72 часов. В это время мобильный интернет и СМС работать не будут, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Для того чтобы сократить время «охлаждения», абонентам будет приходить СМС с ссылкой на капчу — проверку, которая подтвердит, что пользователь является человеком, после чего доступ к мобильным сервисам восстановится. Вопрос технической реализации этой схемы всеми операторами пока остается открытым.

Эксперты считают, что мера направлена на ограничение использования «бесхозных» сим-карт, включая те, что могут применяться в беспилотниках или регистрироваться за рубежом и активироваться в России. Похожие меры действуют в США, Израиле и Индии, где контроль над сим-картами связан с вопросами национальной безопасности.

Специалисты, опрошенные «Ъ», подчеркивают, что «период охлаждения» сам по себе не гарантирует полной защиты от атак дронов, однако он станет частью комплексной системы цифровой, радиоэлектронной и физической защиты.

Введение новой меры может вызвать недовольство абонентов на первых этапах из-за возможных технических сбоев, но в долгосрочной перспективе контроль IMEI-номеров и единая база данных помогут минимизировать неудобства для граждан, уверены эксперты.

Накануне Минцифры ввело детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Они смогут получать геотреки детей по запросу без необходимости подачи официального заявления или обращения в суд.

