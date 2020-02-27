Операторы снова выступили против закона о едином поставщике ТВ-контента

Операторы платного ТВ возобновили борьбу с законопроектом о едином поставщике общедоступных телеканалов в интернете: они снова просят разрешить компаниям пользоваться для трансляции каналов собственными плеерами. Соответствующие письма они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информполитике Александру Хинштейну, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По мнению операторов, необходимость использования единого программного обеспечения приведет к тому, что трансляции общедоступных каналов в интернете будут «урезанными», что приведет к «существенному снижению» их аудитории. Они предлагают организовать в Госдуме круглый стол с представителями отрасли для публичного обсуждения законопроекта. Под документами подписались представители «Триколора», «МТС Медиа», «Вымпелкома», Ассоциации кабельного ТВ России (АКТР) и Ассоциации интернет-видео.

Предложения операторов предполагают сохранение возможности распространять каналы в собственных плеерах по согласованию с вещателем, а также выведение сервисов IPTV из-под действия законопроекта. Кроме того, операторы также хотят сохранить возможность заключать договоры о вещании в интернете напрямую с телеканалами.

В новой версии поправок учтено, что в перспективе на всех сайтах будет установлен счетчик Mediascope, который даст телеканалам возможность контролировать неизменность сигнала и рекламу в интернете, это более простое и разумное для рынка решение, чем единое ПО, отметил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Михаил Силин, президент АКТР: Нас не устраивает вариант, когда нужно встраивать чужой плеер. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы из проекта закона было удалено требование о едином ПО. Для НМГ и «Витрины ТВ», наоборот, принципиальным является его сохранение. Их цель — присвоить абонентов всех операторов…Всем становится очевидно, что речь идет даже не о 20 каналах, а о монополизации телевизионного сервиса в интернете.

Напомним, законопроект о едином поставщике ТВ-контента в интернете внесли в Госдуму в июле 2019 года, в ноябре он прошел первое чтение. Документ предполагает создание единого поставщика контента 20 телеканалов для интернет-площадок, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор. На статус такой компании претендует «Витрина ТВ». Она основана «Национальной Медиа Группой» (НМГ), в проекте также участвуют «Газпром-медиа», ВГТРК и «СТС Медиа». Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже просил внести поправки к законопроекту о единой системе ТВ-трансляций в интернете, а именно вывести из-под действия будущего закона IPTV.