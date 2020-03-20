Операторы платного ТВ открыли бесплатный доступ к контенту после просьбы властей

На фоне эпидемии коронавируса операторы платного ТВ открыли бесплатный доступ к своему контенту. Это произошло после того, как представители администрации президента обратились к ним с такой просьбой «в устной форме», сообщает Forbes.

Так, «Ростелеком» бесплатно предоставил доступ к фильмам, сериалам, мультфильмам и образовательному контенту приложения Wink и сервиса платного ТВ. «Мегафон» открыл доступ к трём пакетам «Мегафон ТВ» с 19 марта. «Билайн» разрешит клиентам пользоваться услугами широкополого доступа в интернет и сервисом «Билайн ТВ» при нулевом балансе.

«Триколор» откроет бесплатный доступ к пакетам телеканалов и расширенной библиотеке фильмов для новых клиентов. «Дом.ru» обсуждает с партнёрами условия похожих акций, а спутниковый оператор «Орион» до 12 апреля предоставит бесплатный доступ к пакету детских телеканалов и телеканалу MTV Russia.

Алексей Волин, замминистра связи: У нас операторы платного телевидения, как и вся индустрия, являются крайне высоко социально ответственными людьми… Они делают это от чистой души и доброго сердца.

Бесплатный доступ к контенту на фоне массового карантина предложили и онлайн-кинотеатры. Например, Premier открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства, Okko и more.tv. выдают промокод на пакет подписок, ivi предложил новым пользователям подписку за 1 рубль.

Ранее президент России в ходе заседания правительства заявил, что необходимо ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. В частности, в условиях карантина к ним должны относиться онлайн-сервисы с отечественными художественными фильмами и детскими программами.