Онлайн-кинотеатры открыли доступ к платному контенту на время карантина

Российские онлайн-кинотеатры сделали бесплатным доступ к своему контенту. Так компании хотят поддержать пользователей, которым приходится сидеть дома из-за карантина по коронавирусу. О своих акциях рассказали онлайн-кинотеатры Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD», tvzavr и Megogo. Sostav также отправил запрос в «Амедиатеку».

Первым о своем решении отменить подписку сообщил онлайн-кинотеатр Premier. С 15 марта весь контент, созданный «Газпром-медиа», стал бесплатно доступен всей русскоязычной аудитории. Как рассказали в пресс-службе холдинга, сейчас огромное количество людей вынуждены находиться дома, «а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным».

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина, сообщили в пресс-службе компании. Для получения промокода нужно написать боту @OkkoBro_bot об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома. Как уточняется в сообщении, это может быть селфи, любой предмет домашнего обихода или даже питомец. После этого бот выдаст промокод на 14 дней бесплатного просмотра пакета «Оптимум».

Свой промокод предлагает и онлайн-сервис more.tv. По ключевому слову SIDIMDOMA пользователям будет доступен весь контент кинотеатра, включая премьеры сериалов и фильмов, а также прямой эфир платных телеканалов.

В пресс-службе «КиноПоиска» рассказали, что по промокоду POKAVSEDOMA сервис подарит подписку до конца апреля всем, у кого ее нет. Акция затронет не только новых пользователей, но и тех, у кого подписка была, но сейчас не активна. Также промокод открывает доступ к возможностям «Яндекс.Плюса» — подписке на «Яндекс.Музыку», скидкам на «Яндекс.Такси» и другим преимуществам.

Tvzavr подарит бесплатную подписку на 3 месяца всем, кто пришлёт фото больничного. В пресс-службе сообщили, что данные и email для регистрации нужно отправить на почту zhigalova.e@tvzavr.ru

Пользователям ivi будет доступен контент онлайн-кинотеатра за 1 рубль, рассказали в пресс-службе компании. Активировать подписку можно будет в течение месяца. Помимо этого, онлайн-кинотеатр расширяет предложение для бесплатного просмотра.

Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов рассказал Sostav, что с сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатре увеличили библиотеку бесплатного контента.

На данный момент в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. Людей, которые возвращаются из стран с неблагополучной обстановкой из-за распространения вируса, отправляют на карантин. Также многие работадатели и образовательные учреждения переводят сотрудников и учащихся на удаленный режим работы.