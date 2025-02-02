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Дизайн сайта - Liqium

18+
02.02.2025 в 12:43

Opera GX выпустила коллекцию для геймеров

Линейка предназначена для тех, кто ни на минуту не может расстаться со своими гаджетами

Браузер для геймеров Opera GX и израильский дизайнер Хед Майнер представили совместную коллекцию одежды и аксессуаров для поклонников видеоигр.

Особенностью линейки «The Pret-a-Portable Collection» стала функциональность — в каждой вещи предусмотрены карманы под любимые гаджеты геймеров.

А изюминкой коллекции можно считать огромную сумку «PC Purse», она способна вместить весь игровой набор: от монитора и мыши.

Лицом кампании стал Томми Кэш — интернет-знаменитость и музыкант, он же представил коллекцию на Неделе мужской моды в Париже.

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