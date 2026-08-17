OpenAI запускает рекламу в ChatGPT для пользователей Европы

OpenAI начала уведомлять пользователей в Европе о запуске рекламы в бесплатных тарифах ChatGPT и Go. Объявления должны появиться до конца августа. Компания также обновила описание принципов работы рекламной системы и обработки данных пользователей.

На первом этапе реклама в ChatGPT не будет персонализироваться на основе истории предыдущих разговоров или сохраненной памяти. Для подбора объявлений система будет учитывать текущую тему диалога, а также общие сведения о местоположении и типе устройства. Рекламные блоки будут размещаться после ответа ChatGPT и помечаться как спонсируемые. Временные чаты останутся без рекламы.

Запуск в Европе продолжает развитие рекламного направления OpenAI. В США компания начала тестировать рекламу в феврале, первоначально предлагая размещение по CPM, а затем перешла к модели с оплатой за клики. В мае OpenAI открыла рекламный менеджер для американских компаний, а летом начала запускать рекламу на других рынках, включая Великобританию, Японию и Южную Корею.

Ранее сообщалось, что более 14% рекламных объявлений в ChatGPT не соответствуют тематике запросов пользователей. При этом первые тесты рекламной платформы показывают, что получить клики удается значительно проще, чем конверсии.