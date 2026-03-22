OpenAI удвоит штат сотрудников для роста выручки

Компания OpenAI планирует увеличить численность сотрудников почти вдвое — до примерно 8 тыс. человек к концу года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

OpenAI расширяет команды разработки, продаж и внедрения продуктов, а также развивает направление специалистов, которые помогают бизнесу интегрировать решения на базе искусственного интеллекта.

Как отмечают источники, компания стремится увеличить долю выручки от корпоративного сегмента, которая может достичь около половины всех доходов. Сейчас значительная часть пользователей сервисов OpenAI остается неплатящей.

Расширение штата сопровождается ростом инфраструктуры: компания уже арендует крупные офисные площади в Сан-Франциско и сохраняет высокий темп найма.

Эксперты связывают эти шаги с усилением конкуренции на рынке ИИ, где за корпоративных клиентов борются крупнейшие технологические компании. На этом фоне OpenAI трансформируется из исследовательской организации в полноценную продуктовую экосистему с акцентом на коммерциализацию технологий.