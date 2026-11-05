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05.11.2026 в 19:06

OpenAI будет готова к выходу на IPO в 2027 году

Компания получает основную часть выручки от корпоративных клиентов

Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что в настоящее время компания получает большую часть своей выручки от продаж корпоративным клиентам, и выразил уверенность, что к 2027 году она будет готова к выходу на IPO. Об этом топ-менеджер рассказал на технологической конференции Wall Street Journal в Напе, штат Калифорния. Слова президента OpenAI приводит Reuters.

Брокман отметил, что OpenAI активно наращивает продажи корпоративному сектору, в том числе продвигая своего агента Codex. Компания конкурирует с Anthropic, которая, вероятно, выйдет на IPO еще до конца этого года.

Отвечая на вопрос о том, будет ли OpenAI готова к IPO в 2027 году, Брокман сказал: «Думаю, да».

Компания стремительно наращивает объемы привлечения капитала, чтобы воспользоваться результатами своего недавнего роста, после того как ранее отложила планы по выходу на биржу.

IPO OpenAI
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