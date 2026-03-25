25.03.2026 в 06:10

OpenAI отказался от сделки с Disney на $1 млрд

Компания закрывает соцсеть Sora

OpenAI отказался от сделки с The Walt Disney Company на $1 млрд и прекращает развитие видеогенератора Sora. Решение принято менее чем через полгода после подписания инвестиционного и лицензионного соглашения, сообщает The Wall Street Journal.

Изначально Disney согласилась вложить $1 млрд в компанию с оценкой около $730 млрд, получив возможность использовать своих персонажей в Sora. Партнерство охватывало более 200 героев из ключевых франшиз студии.

Планировалось, что первые ролики с участием персонажей появятся уже в начале 2026 года. В числе героев — Микки Маус, Золушка, Симба, Муфаса, Лило и Стич, Дэдпул, Грут, Железный человек и другие.

Соглашение не предусматривало использование внешности и голосов актеров. Новые параметры сделки и причины отказа от Sora стороны официально не раскрывают.

OpenAI запустила Sora в 2025 году, стремясь укрепить позиции на рынке за счет ленты вертикальных видео в стиле TikTok. Теперь компания намерена сосредоточить ресурсы на развитии ключевых продуктов — языковых моделей и инструментов для генерации мультимедиа.

