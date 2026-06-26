OpenAI может перенести IPO ради оценки в $1 трлн

Американская компания OpenAI рассматривает возможность переноса первичного публичного размещения акций (IPO) на следующий год. Как сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, руководство компании склоняется к переносу выхода на биржу, несмотря на первоначальные планы провести размещение уже осенью 2026 года.

По данным издания, финансовые советники предложили OpenAI два сценария: дождаться 2027 года и попытаться выйти на рынок с оценкой около $1 трлн либо провести IPO раньше, согласившись на более низкую капитализацию. Глава компании Сэм Альтман, как утверждают источники, не поддерживает вариант снижения целевой оценки.

В начале июня OpenAI конфиденциально подала документы для проведения IPO. Тогда в компании заявляли, что решение о сроках пока не принято. Аналитики ожидали, что размещение может состояться в третьем или четвертом квартале 2026 года, а капитализация компании достигнет $1 трлн.

Параллельно к выходу на биржу готовится ИИ-стартап Anthropic, который также подал предварительную заявку на IPO. По данным последних инвестиционных раундов, Anthropic оценивалась примерно в $965 млрд, тогда как OpenAI — в $852 млрд.