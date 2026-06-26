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26.06.2026 в 11:10

OpenAI может перенести IPO ради оценки в $1 трлн

Советники компании рекомендуют отложить первичное размещение акций до 2027 года

Американская компания OpenAI рассматривает возможность переноса первичного публичного размещения акций (IPO) на следующий год. Как сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, руководство компании склоняется к переносу выхода на биржу, несмотря на первоначальные планы провести размещение уже осенью 2026 года.

По данным издания, финансовые советники предложили OpenAI два сценария: дождаться 2027 года и попытаться выйти на рынок с оценкой около $1 трлн либо провести IPO раньше, согласившись на более низкую капитализацию. Глава компании Сэм Альтман, как утверждают источники, не поддерживает вариант снижения целевой оценки.

В начале июня OpenAI конфиденциально подала документы для проведения IPO. Тогда в компании заявляли, что решение о сроках пока не принято. Аналитики ожидали, что размещение может состояться в третьем или четвертом квартале 2026 года, а капитализация компании достигнет $1 трлн.

Параллельно к выходу на биржу готовится ИИ-стартап Anthropic, который также подал предварительную заявку на IPO. По данным последних инвестиционных раундов, Anthropic оценивалась примерно в $965 млрд, тогда как OpenAI — в $852 млрд.

IPO OpenAI
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