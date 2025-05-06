OpenAI купит ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, достигла соглашения о покупке стартапа Windsurf (ранее — Codeium) за $3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Windsurf разработала инструмент программирования на базе искусственного интеллекта (ИИ). Компания недавно вела переговоры с инвесторами, включая Kleiner Perkins и General Catalyst, о привлечении финансирования при оценке в $3 млрд. В прошлом году в рамках сделки, возглавляемой General Catalyst, стартап был оценен в $1,25 млрд.

Сделка еще не закрыта. В OpenAI и Windsurf отказались от комментариев.

Покупка стартапа может стать крупнейшим приобретением для разработчика ChatGPT и позволит компании справиться с растущей конкуренцией на рынке ИИ-помощников для написания кода. Так, инструменты для программистов на базе искусственного интеллекта предлагают сервис Github от Microsoft и компания Anthropic.

Ранее OpenAI заявила о готовности купить Chrome у Google.