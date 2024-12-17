ONY разработали дизайн-концепцию для сервиса «Островок Командировки»

Агентство ONY разработали прототип и дизайн-концепцию главной страницы сайта «Островок Командировки», сохраняя существующий фирменный стиль бренда. Особое внимание было уделено созданию масштабируемых решений для будущих внутренних страниц сайта.

ONY системно подошло к проработке всех элементов сайта. Команда агентства провела бенчмаркинг, спроектировала структуру страницы и создала современную дизайн-концепцию, которая отражает ключевые предложения сервиса для трех категорий пользователей (тревел-менеджеров, сотрудников и бухгалтеров). Через цветовое кодирование сервис отражает ключевые предложения для каждой роли.

ONY разработали оригинальные иконки, иллюстрации и микроанимации, создавая цельный и запоминающийся стиль.

Структура страницы оптимизирована для A/B-тестирования и гибкого добавления новых блоков без потери визуальной целостности. Верстка макета обеспечивает стабильность при добавлении и удалении блоков.

Одной из главных задач коммуникации было показать, что продукт охватывает весь процесс командировок: от бронирования до получения закрывающих документов. На первом экране это показано через анимацию, где шаги сменяют друг друга.

На новом сайте ONY соединили деловой и строгий стиль с легкостью, которую должен привносить сервис в процессы клиентов. Переработанная структура и обновленный дизайн главной страницы подчеркивают связь сервиса Островок Командировки с его материнским брендом.

Олеся Ващенко, бренд менеджер «Островок Командировки»:



Результат превзошел наши ожидания: получился не просто лендинг, а пример, на который мы теперь ориентируемся при создании дальнейших материалов. Мы остались очень довольны сотрудничеством и результатом. Спасибо за профессионализм, внимание к деталям и творческий подход.

Состав творческой группы:

Digital Art Director: Аша Саакян

Digital Designer: Мария Кобаненко

New Business Manager: Александр Видяйкин

Сopywriter: Екатерина Васильева

Digital Producer: Влад Неделин

PR Manager: Валерия Момотова