ONY разработали дизайн-концепцию для сервиса «Островок Командировки»

Агентство ONY разработали прототип и дизайн-концепцию главной страницы сайта «Островок Командировки», сохраняя существующий фирменный стиль бренда. Особое внимание было уделено созданию масштабируемых решений для будущих внутренних страниц сайта.
ONY системно подошло к проработке всех элементов сайта. Команда агентства провела бенчмаркинг, спроектировала структуру страницы и создала современную дизайн-концепцию, которая отражает ключевые предложения сервиса для трех категорий пользователей (тревел-менеджеров, сотрудников и бухгалтеров). Через цветовое кодирование сервис отражает ключевые предложения для каждой роли.
ONY разработали оригинальные иконки, иллюстрации и микроанимации, создавая цельный и запоминающийся стиль.
Структура страницы оптимизирована для A/B-тестирования и гибкого добавления новых блоков без потери визуальной целостности. Верстка макета обеспечивает стабильность при добавлении и удалении блоков.
Одной из главных задач коммуникации было показать, что продукт охватывает весь процесс командировок: от бронирования до получения закрывающих документов. На первом экране это показано через анимацию, где шаги сменяют друг друга.
На новом сайте ONY соединили деловой и строгий стиль с легкостью, которую должен привносить сервис в процессы клиентов. Переработанная структура и обновленный дизайн главной страницы подчеркивают связь сервиса Островок Командировки с его материнским брендом.
Олеся Ващенко, бренд менеджер «Островок Командировки»:
Результат превзошел наши ожидания: получился не просто лендинг, а пример, на который мы теперь ориентируемся при создании дальнейших материалов. Мы остались очень довольны сотрудничеством и результатом. Спасибо за профессионализм, внимание к деталям и творческий подход.
Состав творческой группы:
Digital Art Director: Аша Саакян
Digital Designer: Мария Кобаненко
New Business Manager: Александр Видяйкин
Сopywriter: Екатерина Васильева
Digital Producer: Влад Неделин
PR Manager: Валерия Момотова