ONY провели редизайн сайта парфюмерно-косметического бренда VisageHall

Сеть парфюмерно-косметических магазинов из Дагестана VisageHall пришла к креативному агентству ONY за формированием диджитал-айдентики, редизайном и разработкой интернет-магазина. При проектировании сайта важно было учесть два момента: зависимость компании от контента бьюти-брендов и постоянно меняющийся ассортимент.

При разработке креативной концепции сайта, диджитал-команда ONY вдохновлялась интерьерными решениями флагманского магазина, которые решили впоследствии перенести в диджитал-пространство. Плотную текстуру бетона передали через серый фон. Полированные стальные детали интерьера нашли свое отражение в белых элементах. Контрастные розовые структуры использовали как акценты при вёрстке сайта. Светящиеся вывески, дополняющие урбанистическую эстетику, воплотились в типографике — шрифте Formular.

Чтобы сделать дизайн сайта более минималистичным, дизайнеры выборочно использовали шрифтовые символы. А для того, чтобы подчеркнуть техническую строгость, добавили перечеркнутые нули. Разделы Sale и «Акции» подсветили с помощью двухэтажной сборки меню, добавили акцентный розовый цвет для динамичности вёрстки сайта.

Помимо технической части, важно было сделать интернет-магазин удобнее для покупателей. Появилась возможность оставлять отзывы на продукты, а находить уже полюбившиеся бренды стало удобнее и быстрее — достаточно добавить их в избранное.

Теперь команда VisageHall может сама настроить то, какие товары предлагать пользователю. В разделах «Блог» и «Каталог»появилась возможность отображать товары сразу в вёрстке — интересующие позиции пользователь может добавить в корзину или избранное, не переходя в поиск.

Антон Чукин, Head of Tech в ONY: Команда VisageHall самостоятельно управляет сайтом вместе с внутренней командой разработчиков, поэтому важна была возможность без труда вносить изменения и легко управлять визуальными компонентами сайта — менять заголовки в меню, футере и карточках. В качестве основного стека мы выбрали Bitrix, теперь администрировать фронтенд и бэкенд можно самостоятельно, что значительно облегчает поддержку и развитие проекта в будущем.

Состав творческой группы

ONY

Денис Моисеев — Digital Art Director

Богдан Чернышов — Digital Art Director

Наталья Нестерова — Digital Designer

Дмитрий Исаев — Digital Designer

Антон Чукин — Head of Tech

Максим Гончаров — Producer

Дарья Елшанская — Producer

Катя Игнатьева — PR