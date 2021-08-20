OnlyFans запретит публиковать порнографию из-за давления платежных систем

Платформа OnlyFans, позволяющая авторам контента получать пожертвования от подписчиков, планирует запретить пользователям размещать материалы «откровенного сексуального содержания», сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Изменения вступят в силу в октябре 2021 года.

В компании отметили, что изменения связаны с требованиями банков и платежных систем. Пользователи по-прежнему смогут публиковать эротические фотографии и видео, если они не нарушают новые правила сайта — подробности обновленной политики OnlyFans пообещала раскрыть в ближайшее время. Как отмечает издание Axios, это решение может помочь платформе привлечь инвесторов, которые опасаются взрослого контента.

В мае журналисты «Би-Би-Си» обнаружили на платформе детскую порнографию. Подростки обходят правила сайта, регистрируясь по чужим документам. Также на OnlyFans были обнаружены фотографии несовершеннолетних жертв траффикинга.

OnlyFans была создана в 2016 году в Лондоне. На сегодняшний день она насчитывает более 130 млн пользователей, с момента создания авторы контента получили более $5 млрд. Точно неизвестно, какая доля авторов зарабатывает на порнографическом контенте. Как пишет Business Insider, во время пандемии сайт стал одним из основых источников дохода для секс-работников.

Платформа активно пытается отойти от имиджа распространителя порноконтента. 17 августа компания запустила бесплатный стриминговый сервис OFTV, который не содержит материалов сексуального характера и фокусируется на таких темах, как фитнес и кулинария.