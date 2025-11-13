Онлайн-ретейл могут обязать сдерживать цены на базовые продукты

Власти рассматривают возможность распространить требования о долгосрочных контрактах между ретейлерами и поставщиками на онлайн-торговлю. Ранее обязательное условие продавать в рамках таких договоров до 90% ассортимента в отдельных категориях планировалось ввести для традиционной розницы, сообщает «Коммерсант».

Такие договоры должны содержать механизм сдерживания цен на социально значимые товары — картофель, капусту, молоко, сахар, подсолнечное масло и др. Предполагается, что с 1 марта 2026 года 80−90% продаж в этих категориях будет приходиться на продукцию, закупаемую по долгосрочным контрактам с фиксированными или формульными ценами.

В Wildberries считают применение таких правил к онлайн-торговле нецелесообразным, напоминая, что платформа в основном торгует непродовольственными товарами. Ozon и «Яндекс Маркет» воздержались от комментариев.

Эксперты отмечают, что реализовать идею в онлайн-сегменте будет сложно: маркетплейсы редко имеют прямые контракты с поставщиками и работают по сервисной модели, получая доход от комиссий и услуг.

Тем не менее власти хотят установить единые правила для традиционной и онлайн-розницы, чтобы избежать неравных условий. Аналитики предупреждают, что в таклм случае речь может пойти о подавлении сути маркетплейсов.

Ранее Wildberries & Russ, Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках, предусматривающий добровольное исполнение части требований будущего закона о платформенной экономике. «Яндекс» и «Мегамаркет» отказались присоединиться к документу.