В 2024 году крупнейшие онлайн-кинотеатры нарастили выручку на 18−56%. Основной доход компаниям принесли подписная модель, а также продажа прав на контент, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компаний.

«Кинопоиск» увеличил выручку в 2024 году на 51%, до 47,2 млрд руб. Однако чистая прибыль компании за год сократилась — на 12%, до 9,1 млрд руб. Основную часть выручки стримингу принесли продажа прав на аудиовизуальный контент и подписная модель.

У «Иви» выручка за год выросла на 38% и составила 22,9 млрд руб. при росте чистой прибыли до 3,6 млрд руб. Большая часть выручки также пришлась на подписки — 18,1 млрд руб. Кинотеатр заработал на рекламе 2,2 млрд руб.

Выручка Kion за прошлый год выросла на 56% и достигла 11,4 млрд руб. при чистой прибыли в 1,6 млрд. Start в 2024 году нарастил выручку на 18,4%, до 6,1 млрд руб. при чистом убытке 162,3 млн руб.

Основными драйверами роста выручки онлайн-кинотеатров стали индексация цен на их услуги, а также увеличение числа подписчиков.

Ранее сообщалось, что число премьер онлайн-кинотеатров в первом квартале 2025 года сократилось на 40%. Всего вышло 24 оригинальных сериалов, большая часть из них — на нескольких платформах одновременно.