Олег Рогожин назначен на должность директора по диджитал-маркетингу МТС

Олег Рогожин занял пост директора по диджитал-маркетингу МТС. В его задачи в том числе войдёт — реализация стратегии цифровой трансформации в маркетинге, а также построение бизнес-процессов и коммуникационных связей между продуктами и вертикалями «Стрима» (дочерней компании оператора).

Рогожин будет работать в прямом подчинении у вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой.

Рогожин имеет опыт развития новых направлений в ритейле, e-commerce и финтех-компаниях. До прихода в МТС он занимал позиции директора по омникальному развитию в компании Ostin (группа компаний «Спортмастер») и директора департамента электронной коммерции и интернет-маркетинга в «М.Видео».

В обеих компаниях Рогожин работал над развитием электронной коммерции и созданием единой коммуникации с клиентами в разных каналах, а также отвечал за эффективное привлечение новой аудитории.