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07.11.2022 в 16:43

Олег Бирюков занял пост директора «Билайна» в Московском регионе

Ранее он был директором по корпоративному бизнесу оператора в Восточном регионе

Олег Бирюков назначен директором сотового оператора «Билайн» в Московском регионе. До назначения он возглавлял направление корпоративного бизнеса компании в Восточном регионе. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

В новой должности Бирюков будет отвечать за ключевые направления бизнеса в Москве и Московской области. Он приступил к своим обязанностям с 7 ноября. «Ему предстоит отвечать не только за коммерческие показатели, но и за создание лучших продуктов и услуг для наших клиентов», — уточнил генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов.

Бирюков более 10 лет работает в телекоммуникационной отрасли. Он пришёл в «Билайн» в 2019 году на должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса в Воронеже, где в его задачи входило увеличение доли проникновения услуг «Билайн бизнес» на территории Воронежского, Липецкого и Тамбовского филиалов.

Ранее нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий в России «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») объявил о планах продать свои активы в России из-за ограничений, вызванных политической ситуацией. Сообщалось, что руководство «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, его операции в России, его акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за её пределами», говорится в солобщении.

Билайн Олег Бирюков
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