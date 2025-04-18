Около трети российской обуви может оказаться суррогатом

В России на суррогат приходится около трети отечественной обуви. Компании импортируют продукцию, но выдают себя за российских производителей, чтобы получать кредиты и участвовать в госзакупках. Об этом пишут «Известия».

В третьем квартале прошлого года Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, является оператором маркировки) выдал марки на 153,3 млн пар обуви, произведенных в РФ. Росстат получил от отечественных изготовителей более скромные сведения за отчетный период. В итоге расхождение с данными ЦРПТ составило 39 млн пар. Это либо импорт, выдаваемый за отечественную продукцию, либо незаконно изготовленные в России товары.

В мае ЦРПТ составит перечень предприятий, называющих себя российскими производителями, но не являющихся таковыми. Затем сотрудники Роспотребнадзора придут по адресам этих компаний с внеплановыми проверками.

Ежегодно в стране продают около 550−580 млн пар обуви. Из них до 120 млн пар выпускают отечественные предприятия, до 340 млн приходится на импорт. Порядка 120 млн пар — контрафакт и незаконный оборот.

Ранее сообщалось, что 71% опрошенных россиян покупают копии товаров известных брендов. Чаще всего приобретают реплики Nike, Puma и Adidas.