71% россиян покупают копии товаров известных брендов

71% россиян признались, что когда-либо покупали копии товаров известных брендов, следует из опроса Anketolog.ru.

Почти половина (45%) делали это осознанно, а 26% не подозревали, что приобретают подделку. Покупка копий, как правило, нерегулярна: 55% респондентов приобретают их раз в год или реже, 39% — раз в несколько месяцев, и только 6% делают это чаще одного раза в месяц.

Брендовая продукция высокой или премиальной ценовой категории остаётся популярной среди россиян, несмотря на высокую стоимость. Наиболее востребованные категории товаров:

обувь (46%);

парфюмерия (36%):

одежда (35%);

электроника (28%);

косметика (24%).

Однако такие покупки совершаются нечасто: почти половина респондентов (49%) заявили, что приобретают подобные товары лишь раз в год или реже, а треть (30%) — раз в несколько месяцев.

Почему россияне выбирают подделки

Причины, по которым россияне отдают предпочтение копиям, разнообразны. Главной из них называют слишком высокую цену оригинала — об этом упомянули 33% респондентов. Ещё 27% считают, что внешний вид копий практически не отличается от оригиналов, а 23% не придают значения бренду при выборе товара. Примечательно, что 14% респондентов приобретали копии, полагая, что это оригинал.

Среди товаров, которые россияне осознанно покупали в виде копий, лидируют обувь (51%) и одежда (46%). Также популярностью пользуются копии аксессуаров (27%) и парфюмерии (25%). Особенно часто упоминались спортивные бренды: Nike, Puma и Adidas.

Копии товаров чаще всего приобретаются на маркетплейсах (53%). Далее следуют розничные магазины (42%) и интернет-магазины (33%). Также 18% респондентов покупают реплики в специализированных магазинах и шоурумах. Среди онлайн-площадок чаще всего упоминались Wildberries (47%), Ozon (37%) и AliExpress (12%).

Планируя покупки товаров длительного пользования известных брендов высокой или премиальной ценовой категории, 71% россиян опасаются приобрести неоригинальную продукцию. При этом, только 5% опрошенных уверены, что могут визуально отличить оригинал от подделки. 30% полагают, что, возможно, справятся с этой задачей, а большинство — 65% — сомневаются в своей способности определить подлинность товара.

Признаками, вызывающими подозрение в подлинности товара, россияне чаще всего называют:

низкое качество материалов (36%);

подозрительно низкую цену (31%);

ошибки в логотипе и упаковке (19%);

отсутствие официальных документов или чека (12%).

При этом 23% участников исследования всегда проверяют товар на подлинность перед покупкой, 53% — делают это время от времени, а 24% — никогда.

Наиболее распространённые способы проверки — это оценка качества материалов (27%), покупка исключительно у официальных продавцов (25%), проверка серийного номера на сайте бренда (19%) и сравнение упаковки с оригинальной (14%).

Отношение к репликам

Отношение россиян к другим покупателям, осознанно выбирающим копии известных брендов, в целом нейтральное — такую позицию заняли 76% опрошенных. Положительно к таким покупателям относятся 20%. Однако восприятие реплик — то есть качественных копий без оригинального логотипа — остаётся неоднозначным. Почти половина респондентов (48%) считают реплики допустимой альтернативой, 35% полагают, что всё зависит от уровня исполнения, и только 16% в любом случае воспринимают даже качественную копию как подделку.

Проблему распространения копий на рынке признают 58% опрошенных. Из них 27% убеждены, что продажа подделок наносит вред экономике, создавая убытки как для брендов, так и для государства. Более того, многие респонденты (56%) отметили, что в последние годы покупки копий стали происходить чаще.

На вопрос о мотивации потребителей, приобретающих копии, респонденты чаще всего отвечали, что оригинальные товары слишком дороги — так считают 68%. Ещё 40% полагают, что многие стремятся продемонстрировать высокий статус, но не могут позволить себе оригинал. Треть опрошенных (30%) не видит разницы между оригиналом и подделкой, 17% не придают значения бренду, а 15% и вовсе не задумываются о подлинности приобретаемого товара.