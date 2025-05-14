Okko начнет съемки фильма о рэпере Паше Технике

Okko начнет съемки документального фильма о рэпере Паше Технике (настоящее имя — Павел Ивлев) «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.

Проект расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. «Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других — метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки», — говорится в сообщении.

Зрителям покажут кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки об артисте. Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом — музыкальный критик Даниил Башта.

Работы Техника отличались провокационным содержанием и обилием ненормативной лексики. Помимо музыки он был известен как герой интернет-мемов. Рэпер умер 4 апреля в возрасте 40 лет из-за легочной инфекции.

Ранее сообщалось, что смерть Техника оказалась на четвертом месте в рейтинге тревог россиян. Среди самых обсуждаемых тем эта смерть заняла первое место.