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28.04.2025 в 07:20

Мошенники, ипотека и запрет рекламы эзотерических услуг вызывают тревогу у россиян

Аналитики подсчитали суммарный индекс тревожности

На первом месте по показателю тревожности россиян оказались финансовые и телефонные мошенники — практически любой звонок с незнакомого номера теперь воспринимается как мошеннический. Также в топ-3 попали разлив нефтепродуктов в акваториях Азовского и Черного морей и атаки дронов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС».

Актуальные события в КРОС оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявляют суммарный индекс тревожности. При оценке анализируется лексика, которая указывает на беспокойство при описании событий.

На четвертом месте оказалась смерть рэпера Паши Техника, которая вызвала бурную реакцию, прежде всего в соцсетях. Среди самых обсуждаемых тем эта смерть заняла первое место.

Поводом для тревоги стали и уголовные дела в отношении так называемых инфоцыган. Их обсуждали в первую очередь в соцсетях. В этом же ряду рассматриваются и опасения по поводу дальнейшей судьбы участников рынка эзотерических услуг.

Также тревогу вызывает ситуация на рынке ипотеки, которая ввиду жесткой денежно-кредитной политики Банка России стала фактически недоступной для многих россиян. Вызывает тревогу и предстоящее введение цифрового рубля.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на походы к психологам свыше 3 млрд руб. с января по сентябрь 2024 года. Среди популярных запросов, с которыми пользователи обращаются к психологу, — жалобы на стресс, проблемы с самооценкой, тревога и страх, трудности в отношениях и выгорание.

тревога
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