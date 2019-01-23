«Одноклассники» нарастили доходы от мобильной рекламы на 80%

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года по аудитории и ключевым продуктам. В 2018 году продолжился рост ключевых направлений бизнеса — таких, как реклама, игры, мобильное потребление и видео, сообщили в пресс-службе соцсети.

Мобильная аудитория продолжила расти: в 2018 году число пользователей, посещающих соцсеть только с мобильных устройств (mobile only), впервые преодолело отметку 35 млн человек в месяц.

В соцсети продолжили развивать инструменты для разных типов рекламодателей и вертикалей бизнеса: как перфоманс-форматы, так и возможности для охватных кампаний. В частности, успешно монетизировались шоу из собственной линейки соцсети: в контент были интегрированы крупные рекламодатели, которые таким образом провели успешные охватные кампании в интернете.

В целом выручка ОК от видеорекламы выросла более чем в 2,5 раза, а только от аутстрим-размещений — более чем на 85%. Вместе с ростом мобильной аудитории соцсети продолжился и рост доходов от мобильной рекламы — более чем на 80% за год. Выручки от аутстрим-рекламы выросла более чем на 85%.

Показали рост и такие направления как мобильные игры, продажа товаров из Китая и продвижение малого и среднего бизнеса. Игровая платформа ОК за год выплатила разработчикам игр более 3,2 млрд рублей, игровая аудитория соцсети превысила 17 млн пользователей. Маркетплейс, который был открыт в соцсети в апреле, к концу года набрал внушительную аудиторию — в среднем его посещают более 5,5 млн человек в месяц. А собственная система продвижения публикаций, которая активно использовалась малыми и средними компаниями, за полгода работы увеличила доходы в два раза.

В 2018 году росла активность аудитории в создании и потреблении контента, коммуникации с друзьями и близкими. Традиционный рост показала видеоплатформа ОК: ролики и трансляции набирают в сутки уже более 700 млн просмотров, а среднее время смотрения увеличилось за год на 20%. При этом пользователи не только смотрели, но и сами создавали больше контента. За год пользователи стали в 13 раз чаще отправлять друг другу стикеры и в 7 раз чаще — звонить. В сутки пользователи совершают более 2,2 млн звонков.