В бельгийских агентствах разместили туалетную бумагу с портфолио креаторов

Основатели компании Frans & Olivier нашли способ помочь с трудоустройством начинающим креаторам, которые уже устали от игнора рекламных агентств. Франсуа Юле и Оливье Пьер в партизанской кампании использовали инсайт сверхзанятости креативных директоров — они обнаружили, что одним из популярных мест для отдыха и поиска вдохновения является туалет.

Команда Frans & Olivier забрендировала туалетную бумагу с обращением к топ-менеджерам агентств — на рулонах напечатали QR-код, который переводил на портфолио «джунов».

Рулоны с обращениями разместили в туалетах бельгийских офисов BBDO, Mortierbrigade и FamousGrey. Как считают авторы инициативы, им удалось застать врасплох креативных директоров — более 96% портфолио были просмотрены в повседневном «месте для уединения».

Ранее Sostav выяснил, как начинающему IT-специалисту заявить о себе, а брендам — работать с дебютантами в рекламе.