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25.08.2022 в 13:10

В бельгийских агентствах разместили туалетную бумагу с портфолио креаторов

Авторы инициативы нашли способ привлечь внимание креативных директоров к кейсам «джунов»

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Основатели компании Frans & Olivier нашли способ помочь с трудоустройством начинающим креаторам, которые уже устали от игнора рекламных агентств. Франсуа Юле и Оливье Пьер в партизанской кампании использовали инсайт сверхзанятости креативных директоров — они обнаружили, что одним из популярных мест для отдыха и поиска вдохновения является туалет.

Команда Frans & Olivier забрендировала туалетную бумагу с обращением к топ-менеджерам агентств — на рулонах напечатали QR-код, который переводил на портфолио «джунов».

Рулоны с обращениями разместили в туалетах бельгийских офисов BBDO, Mortierbrigade и FamousGrey. Как считают авторы инициативы, им удалось застать врасплох креативных директоров — более 96% портфолио были просмотрены в повседневном «месте для уединения».

«Уважаемые креативные директора! Мы знаем, что у вас нет времени, чтобы уделять внимание начинающим креаторам. Однако мы были рады разделить с вами этот особенный момент. Мы всегда находим решения».

Ранее Sostav выяснил, как начинающему IT-специалисту заявить о себе, а брендам — работать с дебютантами в рекламе.

BBDO джун креатор Frans & Olivier Mortierbrigade FamousGrey
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