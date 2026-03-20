Ogilvy и IBM завершили 32-летнее сотрудничество на фоне реорганизации WPP

Ogilvy и IBM прекратили партнерство, длившееся более трех десятилетий. Решение связано с бизнес-факторами и совпало с масштабной трансформацией холдинга WPP, сообщает Campaign.

Сотрудничество компаний началось в 1994 году и стало одним из самых продолжительных в рекламной индустрии. За это время агентство сыграло важную роль в обновлении имиджа IBM и реализации ключевых креативных кампаний.

Разрыв произошел после того, как Ogilvy отказалось участвовать в новом тендере на креативное обслуживание IBM. По данным источников, причиной стали коммерческие разногласия, а не претензии к качеству работы. Ранее WPP также вышла из пересмотра медийного контракта с IBM.

Ситуация разворачивается на фоне реструктуризации WPP, которая объединяет свои ключевые направления и делает ставку на интегрированные и технологичные решения. Компания стремится адаптироваться к изменениям рынка, включая рост роли данных, автоматизации и искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что разрыв отражает новый тренд: крупные бренды пересматривают агентские партнерства в пользу гибких и комплексных моделей сотрудничества, а традиционные рекламные холдинги усиливают трансформацию, чтобы сохранить конкурентоспособность.