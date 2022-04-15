«Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты» для всех групп 

«Одноклассники» представили крупное обновление в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты». Как рассказали Sostav представители соцсети, с помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват, дополнительно продвинуть товары и услуги и разнообразить свой контент.

Сейчас моменты в «Одноклассниках» просматривают более 28 млн человек в месяц, таким образом группы получат выход на многомиллионную аудиторию в разных регионах и странах, отмечают в компании.

Сделать публикацию в «Моментах» от имени группы можно, выбрав её название при добавлении момента или нажав на аватарку своей группы «Добавить момент». Публиковать и просматривать моменты от групп можно на всех платформах.

В «Одноклассниках» подчеркнули, что группам доступны все форматы вовлечения в «Моментах». Авторы и бизнес смогут привлекать внимание к своему контенту с помощью рамок и масок, стикеров, в том числе загруженных от имени группы через специального бота.

Кроме того, группы также смогут задавать вопросы подписчикам с помощью специального стикера «вопрос-ответ» и публиковать их ответы в новых моментах.

Ещё группы смогут делиться в «Моментах» своими публикациями из ленты и увеличивать их охват: предпросмотр заметки будет доступен через моменты всем подписчикам. При этом официальные группы смогут публиковать любые ссылки с оформлением в своих моментах без ограничений и вне зависимости от количества подписчиков.

В «Одноклассниках» считают, что это позволит привлечь больше внимания к любому событию или контенту — статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия и новым товарам в группе.

Администраторы и модераторы групп соцсети смогут просматривать архив моментов со статистикой просмотров и реакций в одноименном разделе на личной странице. В ближайшее время «Одноклассники» добавят эти данные и в общую статистику группы.

Владимир Кочетков, директор по проектам в «Одноклассниках»: Мы активно развиваем инструменты для авторов и форматы публикаций вертикального контента — в первые дни тестового запуска групповые моменты получили свыше 2,7 млн просмотров и более 95 тыс. реакций в день. В 2021 году ежемесячная активная аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн пользователей и составляет более половины аудитории всей социальной сети в России. Ежемесячное количество просмотров моментов достигло более 430 млн, а реакций на них — более 40 млн.

Впервые обновление функционала «Моментов» анонсировали на собственной конференции соцсети — OK.Update. Тогда компания объявила о запуске глобальной перестройки сервисов внутри площадки и новых форматах отображения контента и возможностей для авторов.

В марте «Одноклассники» отметили рекордный приток активной аудитории, поэтому упростили процесс регистрации и авторизации, а также обновили дизайн страницы входа и добавили «Яндекс ID». С начала марта рост регистраций пользователей в соцсети превысил 66%.