«Состав» побывал в гостях у «СберМаркетинга». Докладываем обстановочку — как устроена жизнь и работа в компании, которая по итогам 2025 года заняла первое место среди крупных компаний России и укрепила статус лидера в категории «Маркетинг, реклама, издательский бизнес».
«СберМаркетингу» исполнилось семь лет, и сегодня здесь работает больше тысячи человек. Команда отвечает за весь цикл маркетинговых задач: от исследований, создания контента и продвижения во всех медиаканалах до разработки маркетинговых digital — и AI-продуктов, создания цифровых аватаров, метаверс-пространств и XR-проектов.

Где и как все устроено

Офис в бизнес-центре «Аркус» расположен в десяти минутах ходьбы от метро «ЦСКА». Также до него можно добраться на комфортабельном шаттле от станции «Динамо». «СберМаркетинг» в «Аркусе» занимает три этажа — все пространства с открытой планировкой, зонированием для работы и отдыха и продуманной инфраструктурой.

В офисе нет жесткой системы распределения по этажам: каждая команда занимает кабинет или столы в опенспейсе в зависимости от своих задач. Исключение — креативное агентство. Оно располагается на отдельном этаже: так проще сосредоточиться, быть рядом и креативить, не отвлекаясь на операционные детали.

Команды работают в гибридном формате, сотрудники могут выполнять задачи из офиса или из дома в зависимости от договоренностей и удобства. Такой подход помогает сохранить гибкость, поскольку главное для нас — результат и командная синхронность.
Надежда Козлова
«Мы стараемся выстраивать все вокруг человека: от рабочих процессов до корпоративной культуры. Создаем условия для развития — профессионального, личного, социального, чтобы сотрудники могли жить в режиме work-life blend, гармонично сочетать работу и личную жизнь. И при этом разделять наши принципы и воплощать их в работе — развивать экспертизу и играть в команде, открывать новое и творить увлеченно, достигать большего и превосходить ожидания».
Надежда Козлова
HR-директор

Креативный хаб

На втором этаже посетителей встречает кот из папье-маше по имени Аркусь — талисман «СберМаркетинга». Он появился накануне зимнего корпоративного мероприятия в 2021 году и с тех пор стал частью офисной атмосферы. Несмотря на юный по амбассадорским меркам возраст, Аркусь уже успел попасть в специальную версию «Имаджинариума» — и, кажется, отлично чувствует себя в этой игре.
Второй этаж — территория креативного агентства. Именно здесь рождаются идеи для федеральных кампаний крупнейших российских брендов, таких как Сбер, «Лента», «Ситидрайв», «Газпромнефть», «Домклик» и многие другие. В опенспейсе всегда кипит работа: у креативных директоров и руководителей направлений — отдельные кабинеты, но двери всегда открыты. Общее пространство больше похоже на комьюнити-спейс — кикер, большой обеденный стол, уютный диван. На журнальном столике — все для короткой перезагрузки. Даже специальная версия настольной игры «Имаджинариум», созданная сотрудниками. За эту настолку «СберМаркетинг» получил бронзу в номинации «PR-in: проект в сфере внутренних коммуникаций» премии LOUD 2024. Так что «игра в команде» здесь не фигура речи, а буквально часть повседневности.

Умное пространство

На 9-м и 13-м этажах — светлые остекленные кабинеты, просторные опенспейсы и переговорки. Пространство устроено так, чтобы было удобно и тем, кто работает сосредоточенно, и тем, кому важно обсуждать, спорить, искать решения вместе. На каждом этаже есть кухня с фруктами, снеками и всем, что нужно для легкого перекуса. За продуманный подход к организации рабочих пространств «СберМаркетинг» вошел в топ-10 рейтинга «Хабр Карьера 2024», заняв шестое место в категории «комфортные условия труда» и четвертое — в общем зачете.
Софья Кудрявцева
«Комфортная работа — это не только удобный офис. Мы стараемся создавать условия, в которых можно развиваться, чувствовать поддержку и быть полезным другим. Организуем донорские акции, ездим в детские дома и приюты для животных, поддерживаем благотворительные инициативы. У нас активная спортивная жизнь: комьюнити по бегу, теннису, тэг-регби, бадминтону, футболу и пинг-понгу. Для участников мы арендуем пространства и сшили фирменную форму. Проводим выезды, конкурсы, тимбилдинги и новогодние елки для детей — все, чтобы было ощущение общности и настоящей команды. Мероприятия, спорт и совместные активности — не только помогают сплотить коллектив, но и создают рабочую атмосферу, в которой команде проще слышать друг друга и достигать впечатляющих результатов».
Софья Кудрявцева
руководитель отдела по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям

Место, где работают, учатся и говорят о книгах

В офисе на тринадцатом этаже сотрудники «СберМаркетинга» работают с 2021 года. Пространство спроектировано так, что изгибы коридора скрывают его настоящий масштаб — 2265 квадратных метров. Здесь расположены стеклянные переговорные, кабинеты команд из разных направлений и департаментов, залы для обучения и совместных активностей.

Раньше тут находился офис международной сети коворкингов WeWork, удостоенный премии Best Office Awards за архитектурные и дизайнерские решения. Пространство с открытой планировкой, зонированием для работы и отдыха и продуманной инфраструктурой не потеряло свою силу — теперь оно помогает командам работать, учиться, сотрудничать и развиваться вместе.

На входе — библиотека с книгами и наградами на стеллажах. Рядом теннисный стол, где можно сыграть партию в перерыве или вечером, у барного островка — пространство для общения и обеда, рядом с которым стоят фуд-автоматы «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса».
Панорамные окна открывают виды на город: Петровский путевой дворец, «ВТБ Арену», сталинские высотки и уходящие за горизонт архитектурные ансамбли столицы.

Просторная переговорная — не просто место для рабочих встреч. Здесь проходят обучение и командообразование сотрудников, лекции для стажеров, тренинги с корпоративными коучами, а также встречи книжного клуба, где коллеги обсуждают литературу и встречаются с писателями. Такие форматы отвечают одной из ключевых ценностей компании — открывать новое: в себе, в мире, в коллегах, в работе. И не останавливаться на достигнутом.
Екатерина Илюхина
«По инициативе коллег у нас появился книжный клуб — читаем и обсуждаем литературу вместе с авторами, в прошлом году приглашали Яну Вагнер и Светлану Павлову. Новички знакомятся с командой на рандом-кофе, участвуют в таунхоллах, мастер-классах и обучающих сессиях. За активное участие в наших активностях — выступлениях на внутренних мероприятиях, участие в конкурсах и т.п. — мы дарим мерч. У самых активных уже собралась капсульная коллекция».
Екатерина Илюхина
руководитель направления внутренних коммуникаций

Пространство тишины и капучино

Главные фишки этажа — переговорки на одного, чтобы побыть наедине с собой, собраться с мыслями или провести важный звонок, и комната тишины, где все соблюдают беззвучный режим. Здесь открывается вид на самые красивые закаты. Ведь умение замедлиться и услышать себя — тоже часть профессионализма.

Еще тут есть бесплатный для сотрудников кабинет расслабляющего массажа для спины и шеи и кофе-точка с Василием — бариста, который в «СберМаркетинге» уже не первый год: он рисует идеальные сердечки на капучино и всегда готов поддержать разговор. Настоящий хранитель этажа.

Антистресс-среда, собачки и сортировка мусора

В определенные дни сотрудники могут приводить в офис своих питомцев, это всегда вызывает улыбки — коллеги подходят поиграть, погладить, отвлечься. Питомцы могут находиться в общем пространстве офиса, если что они привиты, социализированы и не мешают коллегам. Отдельных зон для животных нет, но владельцы следят за ними и соблюдают правила — приводить можно только небольших собак (до 10 кг), зарегистрировав визит заранее. В офисе доступны пеленки, миски, салфетки. Животные в офисе работают как настоящий антистресс, а гибкость пространства позволяет всем чувствовать себя комфортно — те, у кого аллергия, могут выбрать удобное место на любом из этажей.

Такая забота — не исключение, а часть системного подхода компании. Еще один способ превосходить ожидания — на этот раз коллег. В офисе продуманы десятки мелочей: в обеденных зонах и канцелярских комнатах — контейнеры для сортировки мусора, сбора батареек и мелкой электроники, в уборных — средства для укладки волос, антистатик и другие полезные мелочи. В рамках ДМС можно получить поддержку вплоть до акушерской помощи и лазерной коррекции зрения.
Больше таких героев и историй, закулисье наших проектов и корпоративную жизнь на 360° ищите в канале sbermarketing_inside. А еще там можно найти новую работу — и сделать из своей карьеры кейс.
Erid: 2W5zFGs4Cx9
Реклама: ООО "С-МАРКЕТИНГ" | sbermarketing.ru
Комментарии
