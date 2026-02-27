Антистресс-среда, собачки и сортировка мусора

В определенные дни сотрудники могут приводить в офис своих питомцев, это всегда вызывает улыбки — коллеги подходят поиграть, погладить, отвлечься. Питомцы могут находиться в общем пространстве офиса, если что они привиты, социализированы и не мешают коллегам. Отдельных зон для животных нет, но владельцы следят за ними и соблюдают правила — приводить можно только небольших собак (до 10 кг), зарегистрировав визит заранее. В офисе доступны пеленки, миски, салфетки. Животные в офисе работают как настоящий антистресс, а гибкость пространства позволяет всем чувствовать себя комфортно — те, у кого аллергия, могут выбрать удобное место на любом из этажей.



Такая забота — не исключение, а часть системного подхода компании. Еще один способ превосходить ожидания — на этот раз коллег. В офисе продуманы десятки мелочей: в обеденных зонах и канцелярских комнатах — контейнеры для сортировки мусора, сбора батареек и мелкой электроники, в уборных — средства для укладки волос, антистатик и другие полезные мелочи. В рамках ДМС можно получить поддержку вплоть до акушерской помощи и лазерной коррекции зрения.