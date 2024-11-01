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01.11.2024 в 14:20

В российских крупных городах увеличилось число заведений общепита

Активнее всего росло количество точек по продаже безалкогольных напитков и кофеен

С октября 2023 по октябрь 2024 года число заведений общепита в российских городах-миллионниках увеличилось на 5,2%, до 97,8 тыс. Количество точек по продаже безалкогольных напитков выросло за год на 14%, кофеен — на 11%, суши-баров — на 6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «2ГИС».

В топ-5 по росту числа новых заведений в крупнейших городах страны вошли рестораны (плюс 5,7% за минувший год) и кондитерские (плюс 5,6%). Количество столовых сократилось меньше чем на 1%.

Активнее всего число новых заведений общепита из 16 крупнейших городов России с населением больше 1 млн человек росло в Красноярске (на 9,1%), Казани (на 8,2%), Ростове-на-Дону (на 8,1%), Москве (на 7,6%) и Челябинске (на 5,9%). Наименьшую динамику по приросту точек общественного питания продемонстрировали Екатеринбург (плюс 0,9%), Омск (плюс 0,9%) и Уфа (плюс 0,4%).

Ранее сообщалось, что рост количества точек по продаже кофе в России завершился. В Москве число таких заведений за год сократилось.

Общепит исследование
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