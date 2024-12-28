Обложки книг, выставки и дни рождения: подборка активаций

Последние месяцы осени удивили интересными активациями от брендов. Как «Вконтакте» поздравил своих ровесников, «Яндекс Книги» разработали 100 обложек для книг, а «Дом.ру» оцифровали выставку, которая вышла из онлайна? Читайте в материале Sostav.

Выставка «Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета»

С 18 сентября по 8 ноября 2024 года в московском бизнес-центре «Central City Tower» прошла выставка, посвященная 30-летию Рунета. Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» представит работы девяти современных художников, разделённые на три зоны: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».

«Комната прошлого» переносит в 90-е с картинами Кирилла Манчунского, Турбена и Даниила Кудряшова, отражающими первые шаги интернета.

«Комната настоящего» демонстрирует, как интернет стал частью жизни, через произведения Полины Абиной, Алексея Себякина и Альфии Шайхуловой.

«Комната будущего» с работами Славы Нестерова, Романа Головко и Дарьи Арбузовой исследует влияние технологий на общество.

С 26 октября для всех доступен 3D-тур. Подробнее на Sostav.

100 классических обложек от дизайнеров «Яндекса»

«Яндекс Книги» запустили проект, в рамках которого 100 дизайнеров из разных сервисов компании создали авторские обложки для классических произведений. Участники из «Поиска», «Яндекс Музыки», «Авто.ру», «Яндекс Еды» и других платформ переосмыслили книги, подчёркивая их актуальность и связь с современностью.

Обложки выполнены в различных техниках — от коллажа до 3D-моделирования. Например, команда «Яндекс Погоды» оформила «Грозу» Островского, а «Яндекс Путешествия» — «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Серия объединена силуэтом закладки — маскотом «Яндекс Книг». Подробнее на Sostav.

«ВКонтакте» поздравила ровесников на свой 18-й день рождения

10 октября «ВКонтакте» отметила совершеннолетие, поздравив пользователей, которые родились в один день с соцсетью. На экранах Москвы и Санкт-Петербурга появились персональные открытки для именинников, а пятеро счастливчиков получили сюрпризы: звёзды Клава Кока, Эльдар Джарахов, IOWA, ST и Mary Gu лично поздравили их. Подробнее на Sostav.

Movix представил «Кинобот» для семейного отдыха

Видеосервис Movix запустил чат-бота, который помогает семьям быстро находить фильмы и мультфильмы по жанру, возрасту и настроению. Бот предлагает подходящие варианты с описаниями и ссылками, учитывая запросы как детей, так и взрослых.

Movix выделяется обширной библиотекой анимационных фильмов, включая контент от «Кинопоиска», IVI, Okko и других платформ. Кинобот закрывает важную потребность в удобном выборе фильмов, гарантируя безопасность контента для детей благодаря строгой модерации. Услуга доступна бесплатно и проста в использовании.

Food.ru и Katty Pro запустили проект «Много котиков»

Медиаплатформа Food.ru (часть X5 Media ) и бренд кошачьего корма Katty Pro провели акцию «Много котиков», чтобы объединить любителей кошек и помочь приютам. Благодаря проекту, собрали 1512 пачек корма и уже отправили их в приюты.

Проект сотрудничает с приютом «Муркоша», помогая бездомным котам находить новый дом. Участники могут изучить анкеты животных и выбрать себе пушистого друга. Кроме того, на сайте доступны советы по уходу за кошками и интересные факты.

«Лента» превратилась в гиперМАМАркет к Дню матери

Ко Дню матери «Лента» провела яркую активацию. Магазины превратились в гиперМАМАркеты: фасады и баннеры украсили тематическими элементами, а на ценниках появились скрытые слова «мама» — например, МАМАкароны или МАМармелад. По радио звучали трогательные поздравления от детей сотрудников, а в двух магазинах установили фотозоны, где покупатели могли сделать памятное фото с мамой.

Ikon Tyres и Great перевернули мир

Финский бренд шин Nokian Tyres ушел из России. Но остался крупнейший в стране завод, на котором продолжилось производство шин по тем же технологиям и с тем же качеством, но под новым брендом Ikon Tyres.

Задачей агентства GREAT было рассказать как раз об этом — что бы ни происходило, привычного качества шины остаются. Надежные шины с той же уникальной технологией сцепления с дорогой, но под новым именем.

Для решения задачи, достаточно было взглянуть на нее под новым углом. А именно, перевернуть весь мир и прямо продемонстрировать — даже в актуальной нестабильной ситуации в мире, шины Ikon Tyres останутся тем, на что всегда можно положиться, а точнее тем, за что всегда можно зацепиться.

Простой, понятный, но эффектный визуал в сочетании с хлестким слоганом «Даже если мир перевернется» отлично разложился и на статичные, и на динамичные форматы и стал отличным отображением сути и продуктового предложения бренда Ikon Tyres.

«Призополия» от «Т-Банка»: космическая игра с рекордным призовым фондом

«Т-Банк» запустил в своем мобильном приложении игру «Призополия». В игре участники исследуют космос, покоряют планеты и строят космические станции. Концепция напоминает настольные игры, где зарабатываются очки для продвижения в топ.

В Конгресс-центре ЦМТ прошел форум «Сделано в России»

Конгресс-центр ЦМТ стал главным хабом для экспортеров и предпринимателей: в октябре на площадке прошел Международный экспортный форум «Сделано в России».

Под форум задействовали весь Конгресс-центр. В залах одновременно проходило множество сессий и дискуссий, а в фойе раскинулась интерактивная выставочная зона с перспективными высокотехнологичными разработками. В этом году она была поделена на четыре кластера: «Промышленность и машиностроение», «IT», «Медицина», «Креативные индустрии».

Хорошо продуманная навигация предусматривает наличие нескольких регистрационных зон: стойки регистрации для гостей были установлены в лобби отеля, а для аккредитации СМИ была выделена отдельная зона в 6 подъезде Центра международной торговли. Участники форума могли получить бейджи за 1−2 дня до начала мероприятия.

RUTUBE запустил квиз в Telegram по мотивам шоу «Дар Убеждения»

RUTUBE погрузил пользователей в мир логических задач в Telegram в рамках интеллектуального шоу «Дар Убеждения». В нем приглашенная звезда должна угадать, кто из четырех участников говорит правду, отвечая на вопрос ведущего.

Любой желающий мог проверить свою эрудицию и интуицию, разгадывая 10 увлекательных головоломок в квизовой механике в игровом боте от креативной студии SMIT. Вопрос-Джокер каждого уровня полностью повторял тот, что звучал в шоу. За прохождение пака игроки получали бонусы, а лидеров таблицы ожидали приятные сюрпризы.

Illan Communications заставили задуматься о будущем

Коммуникационное агентство Illan Communications в преддверии Хэллоуина создали шуточный тест с ПЕРЕраспределяющей шляпой на тему того, кем мы можем стать в будущем, где правят нейросети. На основе ответов на вопросы, среди которых, например, «Какие твои навыки не заменить нейросетью?» или «В каком костюме ты появишься на тематической вечеринке “Рабочие кошмары”», шляпа определит, куда перенаправить свои таланты и кем стать в цифровом генеративном будущем: составителем проклятий в двоичном коде на заказ, психологом для разочарованных чат-ботов, а может, наставником искусственного интеллекта по человеческому сарказму?

Giftery устроила хэллоуинскую диджитал-вечеринку с виртуальными костюмами

Ко Дню всех святых мотивационная платформа Giftery организовала костюмированную вечеринку в диджитал-формате. С 28 октября по 1 ноября участники создавали свои виртуальные образы с помощью нейросети и делились ими в Telegram и «ВКонтакте», рассказывая, почему выбрали именно этот костюм.

В флешмобе приняли участие 22 компании, включая CreativePeople, Heads'made, Crystal PR, UXART и другие. Инициатива позволила агентствам не только повеселиться, но и представить свои бренды в креативном формате, подчеркнув уникальность и преимущества в публичном пространстве.

«То, что действительно важно»: как Северсталь изменила свой имидж

«То, что действительно важно!» стала первой федеральной рекламной кампанией «Северстали», направленной на перепозиционирование компании. Ранее ассоциировавшуюся с образом «сурового металлурга», она теперь предстала как «заботливый работодатель», для которого «человек в центре». Кампания сделала акцент на том, что компания помогает сотрудникам реализовать себя не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни, благодаря программе благополучия «ДляСвоих».

В рамках кампании были представлены проекты, такие как компенсация процентов по ипотечным кредитам, льготные кредиты, отдых в домах отдыха и гибкие льготы. Использовались наружная реклама и диджитал-форматы, включая более 550 000 охватов через городские паблики.

Pro-Vision Communications выступило коммуникационным партнером Console Gaming Festival

Pro-Vision Communications выступило консультирующим коммуникационным партнером Console Gaming Festival — фестиваля игр на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox от компании «Ачивка». В рамках сотрудничества агентство разработало стратегию продвижения фестиваля для семейной аудитории и оказало комплексную коммуникационную поддержку в нишевых СМИ и социальных медиа.

Console Gaming Festival — новое масштабное игровое пространство, объединенное с фестивалем восточной культуры HINODE. Агентство предложило провести его в новом для индустрии семейном формате и привлечь на фестиваль семьи с детьми разных возрастов и с разными интересами. Это помогло родителям чуть лучше узнать об увлечениях детей, а детям — показать, что гейминг — это творческий, увлекательный и безопасный опыт.

SRT8 и Pro-Vision Communications научили слепого тату-мастера бить брайль-арты

Все границы — только у нас в голове. Чтобы еще раз об этом напомнить, команды коммуникационного юнита SRT8 и Pro-Vision Communications запустили проект «Слепой Бью» — серию сессий единственного в мире незрячего тату-мастера Игоря Михайлова. Используя алфавит Брайля и тактильную 3D-модель, он создает очень личные работы, смысл которых без дополнительных уточнений понятен только заказчику и его мастеру. Первый открытый сеанс «Слепого Бью» прошел в ноябре в пространстве «Татстудия» и собрал журналистов и инфлюенсеров, многие из которых выступили моделями незрячего мастера и набили тату по Брайлю.

«Апельсинки» на добрые дела: новый способ помочь нуждающимся

Сервис лояльности «Апельсин» открыл возможность направлять кешбэк на благотворительность. Пользователи программы, накапливающие «Апельсинки» за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке», теперь могут списывать их в пользу благотворительных фондов через сайт или мобильное приложение.

В разделе «На добрые дела» доступен выбор фонда и сумма для перевода. За каждые 10 «Апельсинок» на счёт фонда поступает 1 рубль. Среди первых партнеров — фонд «Линия жизни», помогающий детям, и фонд «Выручаем», который вскоре подключится.

«Апельсин» стремится объединить усилия общества и бизнеса, предоставляя клиентам возможность не только экономить, но и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Музыка для «Зелёного дня»: как «Мегамаркет» привлек молодую аудиторию с помощью бита DJ Stonik1917

Популярный трек GoodDayFlopTray DJ Stonik1917 стал основой креативной кампании «Мегамаркета» в рамках ежегодной акции «Зелёный день». Вдохновившись вирусным сэмплом, маркетплейс создал новую интерпретацию трека, которая призывала молодую аудиторию участвовать в распродаже и пользоваться специальными предложениями.

Для продвижения композиции использовались официальные страницы «Мегамаркета» во «ВКонтакте», Telegram, а также аккаунты DJ Stonik1917. Сэмпл распространялся по популярным пабликам, что привлекло внимание к акции и усилило лояльность постоянных пользователей.

Добро в цифровом формате: как NT Technology помог фонду Хабенского привлекать аудиторию

Команда NT Technology реализовала pro bono проект для благотворительного фонда Константина Хабенского, помогая привлекать пользователей на сайт и мотивировать их создавать события со сбором средств. Чтобы оптимизировать конверсии, запуск был настроен с оплатой за действие «создать событие», что позволило платформе NT DSP быстрее обучаться и находить целевую аудиторию.

Для кампании использовались баннеры, текстово-графические блоки и промопосты в социальных сетях, оформленные в фирменном стиле фонда. Это помогло выделить кампанию среди других и усилить ассоциацию аудитории с образом Фонда. Аналитика показала, что часть пожертвований совершали пользователи с интересами «семья и дети». В ответ на это настройки были скорректированы для усиления охвата данной категории.

Результатом стал эффективный подход с небольшим охватом, но высокой вероятностью конверсии, что позволило достичь значимых результатов и поддержать важное дело.

Остров лета в «Музеоне»: как EPICA согрела зиму

Команда агентства DADA Agency устроила неожиданный летний сюрприз посреди зимы, создав на набережной парка «Музеон» островок лета для бренда EPICA. Эта теплая новогодняя акция подарила посетителям возможность сделать паузу в холодной суете и насладиться атмосферой тропиков.

Гости могли бесплатно попробовать прохладные йогурты EPICA и принять участие в розыгрыше мини-копии острова лета — стеклянного шара с тропическим пляжем внутри. Такой креативный подход подарил не только вкусные впечатления, но и немного солнечного настроения в холодное время года.