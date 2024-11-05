Кейс «Дом.ру»: как превратить онлайн-проект в масштабную выставку с цифровым продолжением

В этом году российскому сегменту интернета исполнилось 30 лет. В честь этого события провайдер цифровых услуг «Дом.ру» запустил масштабный арт-проект, в котором современные художники проанализировали развитие интернета через призму искусства. Кампания включала в себя онлайн-проект, выставку в московском бизнес-центре и 3D-тур по экспозиции. Команда «Дом.ру» рассказала редакции Sostav о целях, этапах и результатах масштабного проекта, который охватил суммарно около 10 млн человек.

Цели

Деятельность провайдера неразрывно связана с доменом .ru, и практически все 30 лет существования рунета компания «Дом.ру» развивает российскую сеть, проводит интернет на новые территории, увеличивает скорость соединения и разрабатывает новые способы взаимодействия клиентов с Рунетом. В связи с этим команда проекта решила отдать дань уважения нашему общему дому в цифровом пространстве, рассмотрев разные периоды его развития через призму современного искусства. Проект позволил проследить становление и эволюцию Рунета с 1990-х годов до наших дней и дал каждому возможность ознакомиться с технологическими изменениями через художественное осмысление.

Цель проекта состояла также в том, чтобы поддержать молодых талантливых художников, так как компания развивает тесную связь с креативными индустриями и искусством. Это обусловлено тем, что технологии и творчество всегда переплетены и только вместе они позволяют заглядывать в будущее и создавать уникальные произведения.

Кроме того, проект был нацелен на повышение узнаваемости бренда и укрепление имиджа провайдера как компании, которая идет в ногу со временем и предлагает инновационные решения.

Погружение в три десятилетия цифровой культуры Рунета

Отправной точкой стала реализация онлайн-проекта «История Рунета», для которой «Дом.ру» объединил художников различных стилей. Так, Альфия Шайхулова поделилась городскими пейзажами, Даниил Кудряшов — произведениями современной живописи, Кирилл Манчунский представил работы, созданные по технике пирографии, а Турбен продемонстрировал картины в стиле примитивизма.

Каждая работа для этого проекта написана с нуля и отражает ключевые моменты и тенденции эпохи: от первых шагов российского интернета в 1990-х и медленного интернета в 2000-х до бума интернет-мемов в 2010-х и современных цифровых реалий.

Например, Даниил Кудряшов сделал коллаж из узнаваемых образов: событий, мемов, известных сообществ и интернет-шоу. На картине художника изображены Дом Зингера, с которого основатель «ВКонтакте» Павел Дуров разбрасывал сложенные в самолетики пятитысячные купюры, символы биткоина, кадры из популярного в 2010-х годах ютуб-шоу «+100500» и многое другое.

Переносимся в реальность

Проект был тепло воспринят аудиторией и получил множество положительных отзывов, что вдохновило бренд на масштабное продолжение. Так, осенью этого года в московском бизнес-центре Central City Tower открылась офлайн-выставка «Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета».

Экспозиция разделена на три тематические зоны — «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее» — каждая из которых раскрывает разные этапы развития российского интернета.

«Комната прошлого» приглашает посетителей погрузиться в атмосферу 1990-х годов. Антураж здесь создают абстрактные работы Кирилла Манчунского, Турбена и Даниила Кудряшова. На них изображены символы эпохи, связанные с первыми шагами российского интернета в условиях ограниченных технологий того времени.

«Комната настоящего» представляет цифровой мир сегодняшнего дня — быстрый, удобный и разнообразный. Работы Полины Абиной, Алексея Себякина и Альфии Шайхуловой помогают осознать, насколько реальность изменилась с момента появления в нашей жизни интернета.

«Комната будущего» предлагает зрителям представить мир завтрашнего дня, взглянув на работы таких новых авторов, как Полина Абина, Слава Нестеров, Роман Головко и Дарья Арбузова. Художники фантазируют о возможных сценариях будущего развития интернета и его влияния на общество и культуру. В этой комнате использовались уже готовые произведения, которые соответствовали замыслу общей концепции и отражали видение «Дом.ру».

Наталья Глотова, директор по маркетингу «Дом.ру»: Искусство и интернет сегодня неразрывно связаны и представляют собой два мощных инструмента для самовыражения и общения. Мы убеждены, что поддержка молодых художников и их творчества невероятно важна, ведь искусство не только отражает наше прошлое и настоящее, но и зачастую способно предсказывать будущее, в том числе технологий. На выставке «Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета» художники показывают незамыленный взгляд на реальность, анализируя прошлое и настоящее рунета, а также рассуждая о перспективах его развития. Для нас было принципиально важно создать платформу, где пересекаются цифровая жизнь и современное искусство, особенно в доменной зоне .ru. Этот проект только начало, и мы планируем продолжать поддерживать современных авторов и творцов.

Искусство для всех

Команда проекта также создала интерактивный 3D-тур для посещения экспозиции онлайн. Виртуальная экскурсия позволяет погрузиться в тот мир, который изображен на полотнах художников. Это прекрасная возможность детально изучить каждое произведение, узнать о замысле художника и историческом контексте работы. Благодаря этому виртуальное посещение становится таким же информативным и увлекательным, как и реальное.

Наталья Глотова, директор по маркетингу «Дом.ру»: Запуск виртуального тура — это наш способ сделать выставку, посвященную истории Рунета, доступной для посещения каждому вне зависимости от его местонахождения. Это особенно актуально, учитывая, что наши клиенты живут в самых разных уголках страны. Проект позволяет всем желающим, где бы они ни находились, ощутить причастность к истории становления столь значимой части нашей жизни, как интернет, и прикоснуться к современному искусству.

Как итог — выставка получила широкую известность в сети, в том числе благодаря многочисленным публикациям о событии. Так, инфоповод освещался в крупных телеграм-каналах и ведущих СМИ самой разной направленности, многие из которых упомянули «Дом.ру» впервые. Суммарно проект охватил около 10 млн человек, и это способствовало повышению узнаваемости компании. Провайдеру удалось заинтересовать разнообразную аудиторию, ведь сегодня Рунет — это то, что объединяет россиян, преодолевая разные часовые пояса, огромные расстояния и даже культурные барьеры.

Команда проекта:

«Пиархаб» (агентство)

Екатерина Максимова, senior pr-manager

Владислав Сергейчук, pr-manager

Артем Фокин, web-designer

«Код Музея» (разработка 3D-тура)

Коновалов Павел

Алексеев Артем

«Эр-Телеком Холдинг» («Дом.ру») (клиент)

Наталья Глотова, директор по маркетингу

Елена Тараскина, руководитель бренд-коммуникаций B2C

Анна Кузяева, советник Президента компании