Объем параллельного импорта в Россию составил $6,3 млрд за четыре месяца

Объем параллельного импорта в Россию по итогам четырех месяцев 2026 года составил $6,3 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, в течение текущего года поставки по этому механизму стабилизировались на уровне около $1,5 млрд в месяц. При этом нынешние показатели заметно ниже объемов, которые фиксировались в первые периоды после запуска механизма.

В Минпромторге отмечают, что не ориентируются на достижение конкретных значений по объему параллельного импорта. Показатели, по заявлению Чекушова, отражают фактический спрос на товары, которые продолжают ввозиться по этой схеме.

Снижение объемов поставок связано с развитием отечественного производства, а также с переориентацией импорта на продукцию из дружественных государств. Это постепенно сокращает потребность в использовании механизма для ряда товарных категорий.

Несмотря на сокращение объемов, Минпромторг предлагает сохранить параллельный импорт и в 2027 году. По словам Чекушова, ведомство пока не планирует отказываться от действующего механизма и продолжит мониторинг востребованности товаров, поставляемых по этой схеме.

В конце мая в России вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Корректировки затронули отдельные категории электроники и потребительской продукции. Согласно обновленному перечню, из списка исключены отдельные позиции компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung и Toshiba.

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года. Он позволяет ввозить в страну отдельные категории товаров без согласия правообладателей, а перечень продукции, подпадающей под действие механизма, регулярно пересматривается и обновляется.