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18+
24.12.2024 в 14:30

Объем онлайн-торговли в России по итогам года составит 9–11 трлн рублей

Средний чек за год почти не изменился

Рост рынка электронной коммерции в России по итогам 2024 года составит 40−42%, до 9−11 трлн руб. За первые 10 месяцев года рынок увеличился на 43%, до 7 трлн руб. Об этом пишут «Ведомости».

В ноябре и декабре традиционно наблюдался высокий спрос на товары. Рынок онлайн-торговли вернулся к стабильному динамическому росту и продолжает развиваться.

Средний чек за год остался почти без изменений и составил около 1,5 тыс. руб. На протяжении нескольких лет — с 2019 по 2023 год — он ежегодно сокращался в среднем на 18 процентных пунктов.

При этом темпы роста рынка электронной коммерции замедляются. В начале года число онлайн-заказов увеличилось в годовом выражении на 55−60%, к октябрю рост замедлился до 30%.

Причина, по словам экспертов, заключается в том, что маркетплейсы «отъели» у офлайна 50−65% от всей розницы в большинстве непродовольственных товарных категорий. Переток из офлайна в онлайн продолжается, но уже в меньшем объеме. Кроме того, замедление роста рынка связано с дефицитом складских площадей и курьеров и ростом расходов на «последнюю милю».

В 2025 году аналитики прогнозируют доминирование универсальных маркетплейсов, консолидацию рынка и усиление тренда на государственное регулирование.

Ранее сообщалось, что темпы роста числа продавцов на маркетплейсах замедлились. В 2024 году рост составил 23% в годовом выражении, а в первые пять месяцев 2023 года количество селлеров увеличилось на 51%.

онлайн-торговля
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