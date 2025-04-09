Объем интернет-трафика вырос почти на четверть

Объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях по итогам прошлого года увеличился почти на четверть. В 2023 году трафик также вырос на 25%, а в 2022 году — на 18%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры.

Так, в 2024 году трафик вырос на 24,4%, до 188 тыс. петабайт. Трафик фиксированного интернета увеличился сразу на 28,1%. В мобильных сетях темп роста составил 14%.

Доход от услуг мобильной связи в прошлом году увеличился на 8,9% до 976 млрд руб., а выручка от фиксированного доступа в интернет — на 11% до 279 млрд руб. Доходы от присоединения и пропуска трафика составили 288 млрд руб., от услуг спутниковой связи увеличилась — 27 млрд руб. (+ 8%).

Число активных сим-карт выросло на 2,5% до 270 млн штук, 188 млн из которых подключены к мобильному интернету. Это на 6,5% больше, чем годом ранее. База абонентов фиксированного интернета составила 39 млн, прибавив 4,7%.

Трендом прошлого года стал рост популярности отечественных видеосервисов. Люди все меньше смотрят телевидение и больше — видеоролики на различных платформах. На фоне замедления YouTube трафик перераспределился на Rutube и «VK видео», но полностью с американской платформы все равно не ушел.

Ключевые факторы роста потребления трафика включают в себя также рост популярности сервисов онлайн-образования, удаленной работы, рост использования облачных платформ, увеличение числа умных устройств. Например, мобильный интернет-трафик на онлайн-сервисах для поиска работы вырос на 33% по сравнению с 2023 годом.