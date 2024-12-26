Россияне стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по поиску работы

В 2024 году россияне стали чаще обращаться к онлайн-сервисам для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на этих ресурсах вырос на 33% по сравнению с 2023-м, а число пользователей — на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», специализирующийся на поиске работы в IT-секторе. К таким выводам пришли аналитики Yota, которые проанализировали обезличенные данные абонентов (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно отчету, время, проведенное соискателями на сайтах по поиску работы, увеличилось почти вдвое. В среднем за месяц пользователи проводили на подобных ресурсах 64 минуты, что на 19% превышает показатель прошлого года. Наибольшую активность соискатели проявляли в июле и августе: в каждом из этих месяцев они затрачивали в среднем по 86 минут на поиск работы онлайн.

Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера». Так, его аудитория за год выросла на 40%, а трафик — на 54%. На втором месте по темпам роста находится HeadHunter. Количество пользователей сервиса увеличилось на 32%, а трафик — на 48%. Замыкает тройку лидеров роста Superjob. Число соискателей, воспользовавшихся этой площадкой, выросло на 6%, а потребление мегабайтов — на 11%.

Несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в уходящем году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удержал Superjob. Остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, сместив «Работу.ру» и «Зарплату.ру».

Основной вклад в рост сегмента сервисов по поиску работы внесли мужчины (53%). Хотя по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола оказались почти равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Наибольший приток новых соискателей аналитики зафиксировали среди представителей возрастной группы 46−55 лет (рост на 25% по числу пользователей и на 41% по объему трафика). Вторая по величине группа — пользователи старше 56 лет, показавшие увеличение на 24% по числу пользователей и на 42% по объему мегабайтов.

Кроме того, значительно выросла доля молодых пользователей в возрасте 26−35 лет — на 21% по числу пользователей и на 37% по объему трафика. Молодежная аудитория до 25 лет, напротив, продемонстрировала снижение.

Аналитики также установили, какие сайты предпочитают разные возрастные группы. Молодежь до 35 лет чаще обращается к сервисам «Хабр Карьера» и GeekJob. Их доля составила 61% и 62% соответственно. Самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и «Зарплаты.ру» — 36% и 33% соответственно.