Объем e-commerce вырос на треть

Объем интернет-торговли в России в первом квартале 2025 года вырос на 36% год к году и достиг 2,6 трлн руб. 97% пришлось на покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах, сообщает Forbes со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли увеличилась за квартал на 2,1 процентных пункта и достигла 18,3% (16,2% — по состоянию на конец 2024 года).

Наибольший рост объемов онлайн-продаж в первом квартале зафиксирован в Чечне — 162% год к году. Это абсолютно рекордный рост за всю историю российской интернет-торговли. На 90% увеличились онлайн-продажи в Крыму, на 79% — в Ингушетии, на 74% — в Дагестане. В тройку лидеров по объемам продаж вошла Москва — 17,2% от всех онлайн-покупок, Московская область — 7,9% и Санкт-Петербург — 6,2%.

Лидируют в e-commerce продукты питания — в первом квартале их купили на 530 млрд руб., а их доля в общем объеме интернет-торговли по итогам первого квартала превысила 20% (на конец 2024 года она составляла 16,9%). На онлайн-покупки товаров для дома и мебели россияне потратили 407 млрд руб., на одежду и обувь — 345 млрд руб., на электронику и бытовую технику — 313 млрд руб., автозапчасти и автоаксессуары — 169 млрд руб.

На онлайн-покупку продуктов питания россияне стали тратить на 71% больше, на автозапчасти и автоакссессуары, а также цифровые товары — на 60%, в аптеках, подарках и цветах — на 50%. Единственной категорией, которая показала снижение объемов продаж, оказались товары для красоты и здоровья.

Ранее собщалось, что россияне стали чаще заказывать товары для ухода за собой за границей. Объем трансграничной интернет-торговли в январе этого года вырос на 29%, в феврале — на 28% в годовом выражении.