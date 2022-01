Oatly запустил маппет-шоу о трудностях перехода на растительное питание

Шведский бренд растительного молока Oatly запустил сериал «The New Norm&Al Show» — его главными героями стали маппеты Норм (Norm) и Эл (Al), которые изображают картонные коробки. В эпизодах шоу они расскажут зрителям о преимуществах отказа от продуктов животного происхождения.

Получилось полноценное музыкальное шоу — в пяти сериях призыв перейти на растительную пищу транслируется с помощью шуток, песен и атмосферного видеоряда. В совместном проекте с Nexus Studios приняли участие сценарист Конор Финнегэн и кукольник Энди Гент, известный по мультфильму «Остров собак» от режиссёра Уэса Андерсона.

В первом выпуске в дом к друзьям врывается старый приятель Норма — брутальный Милк (Молоко животного происхождения). Он вспоминает моменты бурной молодости — эпоху вечеринок, когда героя не волновала тема осознанности и заботы об экологии. Но прошло много времени, Норм готов расстаться с подобными эпизодами прошлого.

Так креаторы показали сложности, которые в первое время возникают у пользователей при переходе на растительную пищу: «Принять решение между дружбой на всю жизнь и спасением планеты нелегко, только если вы не маппет картонной коробки».

Во втором эпизоде Норм и Эл объяснили зрителям, что растительное молоко подходит не только хипстерам.

От старых привычек сложно избавляться — вот и Эл вынужден смотреть видео с коровами в моменты скучания по их молоку. Это нормально, напоминают герои шоу.

Возможны и срывы: однажды Норм застаёт Эла за предвкушением ужина из мясных фрикаделек. Друг его успокаивает и рассказывает про не менее вкусную альтернативу.

В пятой серии Эла настигает экзистенциальный кризис — он хочет переименовать шоу, но в процессе беседы с партнёром он осознаёт, что является всего лишь куклой, которая изображает коробку для молока. А всё вокруг — декорации промо Oatly.

Как отметили креаторы, маппет-шоу стало самой масштабной кампанией Oatly — его съёмки заняли восемь месяцев в условиях пандемийных ограничений, а в эпизодах было задействовано десять кукол.

Креатив будет размещён на различных медиаканалах — например, в Великобритании анимацию о приключениях Норма и Эла покажут на телеканалах Sky, All 4 и в онлайн-сервисе ITV Hub. Также трейлеры к эпизодам появятся в аккаунтах бренда в Instagram и на Facebook.

В 2021 году Oatly выпустил мерч «Я ненавижу рекламу Oatly», высмеивающий ролик бренда на Super Bowl LV. В 30-секундном видео CEO Oatly Тони Петерссон играет в поле на синтезаторе и поёт песню: «It's like milk, but made for humans. Wow, no cow» («Это как молоко, но сделано для людей. Вау, никаких коров»). Промо в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию — пользователи назвали его «худшим из того, что видели за всю свою жизнь».