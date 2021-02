Oatly выпустили мерч «Я ненавижу рекламу Oatly», высмеивающий ролик бренда на Super Bowl

Шведский бренд растительного молока Oatly выпустил футболку с принтом «I totally hated that Oatly commercial» («Я ненавижу эту рекламу Oatly»), высмеивающим рекламный ролик, который компания показала на Super Bowl LV. Об этом бренд написал на своей странице в Instagram.

В 30-секундном видео CEO Oatly Тони Петерссон играет в поле на синтезаторе и поет песню: «It's like milk, but made for humans. Wow, no cow» («Это как молоко, но сделано для людей. Вау, никаких коров»). Впервые реклама вышла в 2014 году в Швеции, но была снята с эфира после того, как молочное лобби подало на компанию в суд, пишет AdAge.

Многие зрители Super Bowl LV сочли ролик, мягко говоря, странным. Пользователи Twitter поделились своими впечатлениями: «Эта реклама Oatly — худшее, что я видел за всю свою жизнь», «Oatly — это то, что происходит, когда все слишком много смеются над шутками директора». Хотя некоторые все же решили, что видео получилось забавным.

После множества негативных твитов Oatly извинились перед американской аудиторией: «Мы не можем вернуть вам 30 эти секунд, но можем подарить вам бесплатную футболку, которая расскажет миру, как вы относитесь к нашей попытке продвинуть певческие навыки Тони для более широкой аудитории». Тираж из 500 футболок разобрали за несколько минут.

«Это определенно не типичная реклама Super Bowl со знаменитостями или сверхпроизводством. Ролик стоил крупицу бюджета, затраченного любой другой компанией», — рассказал главный креативный директор Oatly Джон Скулкрафт. По его словам, режиссер Торбьерн Мартин снял видео теплым летним днем в Швеции за один или два дубля.

Также на Super Bowl LV появились ролик Tide о подростке и его любимом худи с портретом американского актера Джейсона Александера и реклама снэков Doritos 3D с плоским Мэттью Макконахи, который попадает в череду курьезных ситуаций.