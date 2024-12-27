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27.12.2024 в 06:10

«О`кей» сменит собственника в России

Сеть выкупил российский менеджмент

Люксембургская O`Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей». В периметр соглашения войдут магазины, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие активы. Об этом пишет «Коммерсант».

Покупателем, вероятно, станет созданное в конце ноября ООО «РБФ Ритейл». Сделка не скажется на работе сети и выполнении ее обязательств. Ее закрытие произойдет после одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и ФАС.

При этом дискаунтеры «Да!», запущенные в 2015 году, в сделку не вошли. Сеть останется в составе O`Key Group S.A. Компания сфокусируется на ее развитии.

По словам источников издания, сделка, вероятно, будет практически безденежной. Однако новому собственнику придется погасить кредитов на общую сумму почти 46 млрд руб.

Согласно данным Infoline, по итогам января—сентября 2024 года «О`кей» находилась на десятом месте в списке крупных российских продуктовых ретейлеров.

О’КЕЙ
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